Deli geline sette evlenme teklifi

03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:39

Mustafa Miraç Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu "KİKİ LANET-İ CİN" filminde deli gelin karakterini canlandıran usta tiyatrocu Sinem Kayaoğlu sevgilisi Doğancan Karakuş'u çalışma sırasında, tamda sahne çekilirken karşısında görünce bir an şaşkınlık yaşadı.

Dizlerinin üzerine çökerek usta tiyatrocuya evlenme teklifinde bulunan Doğancan Karakuş tüm set ekibi tarafından alkışlanırken sevilen oyuncu Sinem Kayaoğlu göz yaşlarına hakim olamadı. "KİKİ LANET-İ CİN" filminin deli gelini Sinem Kayaoğlu "Hep duyarım her sanatçının dileği sahnede ölmektir, ben yeni bir hayata KİKİ LANET-İ CİN filminin sahnesi çekilirken başladım" dedi.

Kaynak: Bültenler