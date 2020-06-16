Deksametazon nedir? Deksametazon ne işe yarar?
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Deksametazon nedir? Deksametazon ne işe yarar?

Ağır korona virüs hastaları üzerinde etkisi ortaya koyulan deksametazon ilacı İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu ortaya koyuldu.Uygulanan her 20 hastadan 19'unun hastaneye gitmeden iyileştiği tahmin ediliyor. Peki, deksametazon nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı deksametazon hakkında merak edilenler..

Deksametazon nedir? Deksametazon ne işe yarar?
16.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:54

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

DEKSAMETAZON NE İŞE YARAR ?

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü deneylerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın covid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.

Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.

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