Deksametazon nedir? Deksametazon ilacı ne işe yarar? Deksametazon ne için kullanılır?
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Deksametazon nedir? Deksametazon ilacı ne işe yarar? Deksametazon ne için kullanılır?

Oxford Üniversitesi'nin çalışmaları sonucunda deksametazon adlı ilaç, koronavirüs tedavisinde, hastaların ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor. Eczanede de satılan deksametazon ilacı ne için kullanır? Deksametazon yan etkileri neler?

Deksametazon nedir? Deksametazon ilacı ne işe yarar? Deksametazon ne için kullanılır?
30.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:51

Deksametazon ilacının, özellikle yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalar üzerinde olumlu etkilere neden olduğu görüldü. Ancak ilacın üzün süreli kullanımı pamukçuk, kemik kaybı, katarakt, kolay morarma veya kas zayıflığına neden olabilir. Deksametazon hakkında detaylar haberimizde.

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

DEKSAMETAZON NE İÇİN KULLANILIR?

* Bir anti-enflamatuar ilaç olarak. Deksametazon, vücudun çeşitli bölgelerindeki iltihabı hafifletir. Özellikle omurga ve beynin tümörleri ile ilişkili şişliği (ödemi) azaltmak ve göz iltihabını tedavi etmek için kullanılır.

* Alerjik reaksiyonları tedavi etmek veya önlemek için.

* Bazı otoimmün hastalıkların, cilt rahatsızlıklarının, astımın ve diğer akciğer rahatsızlıklarının tedavisi olarak.

* Lösemi, lenfoma ve multipl miyelom gibi çeşitli kanserlerin tedavisi için.

* Bazı kemoterapi ilaçlarıyla ilişkili bulantı ve kusmayı tedavi etmek için.

* Şiddetli iştah sorunu olan kanser hastalarında iştahı uyarmak için kullanılır.

* Ayrıca adrenal yetmezlik durumlarında (adrenal bezler tarafından üretilen gerekli steroidlerin düşük üretimi) steroidlerin yerini almak için kullanılır.

* Son dönemde koronavirüs tedavisinde de etkili şekilde kullanılıyor.

DEKSAMETAZON YAN ETKİLERİ NELER?

Deksametazonun kullanımında çoğu insan aynı şekilde yan etki göstermez.

İştah artışı

Sinirlilik

Uyku güçlüğü (uykusuzluk)

Ayak bileklerinizde ve ayaklarınızda şişme (sıvı tutma)

Göğüste ağrılı yanma hissi

Kas Güçsüzlüğü

Yara iyileşmesinde bozulma

Artan kan şekeri seviyeleri.

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Ruh hali değişiklikleri

Katarakt ve kemik incelmesi (uzun süreli kullanımda)

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