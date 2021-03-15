DEKOYAP'a bir ödül daha
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DEKOYAP'a bir ödül daha

15.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:46
DEKOYAP'a bir ödül daha

DEKOYAP'a, Türkiye'nin ikinci en büyük yapı kimyasalları üretici firması olan KYK Kütahya Yapı Kimyasalları A.Ş. tarafından Türkiye birincisi ödülü verildi.

DEKOYAP'a, Türkiye'nin ikinci en büyük yapı kimyasalları üretici firması olan KYK Kütahya Yapı Kimyasalları A.Ş. tarafından Türkiye birincisi ödülü verildi.

DEKOYAP Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yelkenoğlu, yaptığı açıklamada, DEKOYAP'ın 20'ye yakın bayilik yaptığı firmalardan Türkiye'nin en iyisi olmak için çalıştıklarını söyledi. Yelkenoğlu, "2021 yılında da hala devam eden pandemi sürecinde olmamıza rağmen Yapı Malzemeleri Sektörünün İç Pazar ve özellikle Dış Pazar da önü çok açıktır. Şu anda Yurt Dışına çok düşük maliyetlerle malzeme pazarlayabilmekteyiz. Türkiye'nin Dış Pazarda rekabet anlamında her yönden; Konum itibari ile Pazar durumu ve çeşitlilik yönü ile önü çok açıktır. DEKOYAP olarak bizde bu fırsatları en iyi derecede değerlendirmek istemekteyiz. Yurtdışında yaşayan gerek Yabancılar gerekse Gurbetçi Vatandaşlarımızdan çok fazla talep gelmektedir. Bizlerde bu taleplere en iyi şekilde karşılık vermeye tüm gücümüzle çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

Yelkenoğlu, "Türkiye'nin Yapı Malzemeleri Sektöründe Lojistik ve Üretim olarak Üst Seviyelerde olması bizlerin de Yurtdışında Avrupa Ülkeleri ve diğer Pazarlara da girmemize çok olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra İç Pazarda da bu yıl yine yatırımlarımız devam etmektedir. 2021 yılının ikinci yarısında da başka Şehirlerimizde de yatırımlarımıza devam edecektir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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