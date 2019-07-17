Dekorasyonda 2020'nin trendleri sahne alıyor!

Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründe gelecek yıl, doğa ve teknolojinin uyumunu sergileyen renkler karşımıza çıkıyor olacak. 2020 tasarım trendlerinde sade ve temel tonlar ağırlık kazanırken ana renklerin ise Mint Yeşili ve Lila olması öngörülüyor. Bununla beraber turkuaz, yeşil ve mavi tonlarını da yine gelecek yılın ürünlerinde sıkça göreceğiz.Tasarımda yalın, minimal, güven duygusu yaratan Mint Yeşili, aynı zamanda teknoloji, bilim ve doğa arasındaki uyumu da ifade ediyor. Hem geleceğe yönelik hem de doğaya ait elementleri barındıran Mint Yeşilinin, dekorasyon trendlerinde retro – fütüristlik çizgilere ilham olması bekleniyor. Doğada nadir görülen bir renk olan Lila ise, mavinin sakinliğini ve kırmızının enerjisini birleştiriyor. Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkiye sahip Lila, yaratıcı tasarımlar oluşturmak için ideal bir renk olarak öne çıkıyor.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük ve en köklü ihtisas fuarı ZUCHEX'e katılan firmalar, dekorasyonda 2020'nin renk ve konseptine yönelik en yeni tasarımlarını, sektörün beğenisine sunacak. Tarsus Turkey tarafından Tüyap Beylikdüzü'nde 30.'su gerçekleştirilecek fuarda,göz alıcı çizgilere sahip cam, porselen ve seramik ürünlerden, yaşam alanlarına ilham katan tekstil koleksiyonlarına, mutfak eşyalarından dekoratif aksesuarlara kadar eve dair her şey bir arada sergilenecek.

Kaynak: Bültenler