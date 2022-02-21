Dekomünizasyon ne demek? TDK'ya göre Dekomünizasyon nedir, ne demek? Dekomünizasyon ne anlama geliyor?

Putin'in açıklamalarından sonra Dekomünizasyon ne demektir merak edildi. Peki, Dekomünizasyon nedir? Dekomünizasyon TDK'ya göre anlamı var mı? Dekomünizasyon ne anlama geliyor?

DEKOMÜNİZASYON NE DEMEK?

Dekomünizasyon komünizm sonrası ülkelerde komünizm mirasını, komünist devlet kuruluşlarını, kültürünü ve psikolojisini ortadan kaldırma faaliyetleridir. Çoğu zaman siyasi temizlik olarak da tabir edilmektedir. Bu terim en yaygın olarak önceden Doğu Bloku'nda yer almış ülkelerde ve Sovyetler Birliği sonrası devletlerde, komünizm sonrası dönemlerde gerçekleşen yasal, sosyal değişiklikler ve düzenlemeleri tanımlamak için kullanılır.

Bazı ülkelerde dekomünizasyon çalışmaları kapsamında komünist semboller yasaklanmaktadır. Dekomünizasyon süreçleri farklı durumlarda farklı şekillerde ancak ortak bir paydada gerçekleştirilmektedir.

TDK'YA GÖRE DEKOMÜNİZASYON NEDİR?

Dekomünizasyon TDK sözlükte yer almamaktadır.

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