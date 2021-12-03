Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar - Haberler
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Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

Antalya'da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını 'dışarıda kaldık' diyerek açtırdıkları ortaya çıktı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını 'dışarıda kaldık' diyerek açtırdıkları ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı. Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.'nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı. - ANTALYA

Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

Dekolteli hırsızlar, kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

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