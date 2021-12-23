Dekan Torlak'tan, Vali Çeber'e Ziyaret

RİZE (Habermetre) - İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı, Rekabet Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Valilik makamında sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kemal Çeber, "Toplumların başarıya ulaşmasındaki en önemli basamak eğitimdir. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin yetişmesinde üniversitelerimizin çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitelerimiz yetiştirdikleri öğrencilerle ülkelimizin bilim, teknoloji, sanayi ve birçok alanda gelişmesine önemli katkı sunmaktadır. Bu vesile eğitime vermiş oldukları katıdan ve gerçekleştirmiş oldukları hoş ziyaretten ötürü Dekanımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

Üniversitedeki çalışmaları hakkında Vali Kemal Çeber'e bilgiler veren Dekan Torlak, Rize'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Vali Kemal Çeber'e teşekkür etti.

Ziyarette Dekan Torlak'a, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman eşlik etti.

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