Dekan Paksoy, Kaymakam Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, İslahiye Kaymakamı ve Nurdağı Kaymakam Vekili Ramazan Yıldırım'ı Nurdağı ilçesinde ziyaret etti.



Prof. Dr. Paksoy, ziyaretinde Kaymakam Yıldırım'a fakülte hakkında bilgi verdi.



Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitelerin bulundukları yerin gelişimine katkı sağladığını anlattı. Yıldırım, ilçe olarak üniversiteyle karşılıklı işbirliği ve çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarete, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da katıldı.