DEKAN KUŞTARCI: ANTALYA, DİŞ TEDAVİSİNDE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ ROL SAHİBİ

ANTALYA (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, aylık 15 bin hastanın tedavisini yaptıklarını belirterek, ' Antalya, özellikle son dönemde diş tedavileri açısından sağlık turizminde önemli rol oynamaya başladı. Çok sayıda klinik açılmaya başladı" dedi.

AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, 2019 yılında AÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni binasına taşındığını anlattı. Eski binada yaklaşık 80 üniteyle hizmet verdiklerini, yeni binalarında ise 25 bin metrekarelik alanda 200 diş ünitesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Kuştarcı, 3 ameliyathane, 8 yatak olmak üzere hastalara hizmet verdiklerini söyledi. Radyoloji bölümünde tomografi ve röntgen hizmetlerinin verildiğini de belirten Prof. Dr. Kuştarcı, fakültenin hem eğitim hem de uygulama alanı olduğunu aktardı. 5 sınıfın yanı sıra klinik laboratuvarlarının da yer aldığını anlatan Prof. Dr. Kuştarcı, hem lisans hem de lisansüstü çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

AYDA 15 BİN HASTA TEDAVİ EDİLİYOR

Pandemi nedeniyle hasta sayısında azalma olduğunu, fakat 2020 Haziran ayından itibaren tedavilere yoğun şekilde başladıklarını belirten Prof. Dr. Alper Kuştarcı 'Şu an aylık 15 bin civarında hasta tedavisi yapıyoruz. Binamızın tüm imkanlarını hastalarımız için kullanmaya çalışıyoruz. 8 ana bilim dalı altında hizmet veriyoruz. Son teknolojik cihazlar ve kaliteli akademik kadro ve ekibimizle hastalarımıza tüm hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Hem lisans hem de lisansüstü eğitimde ülkemizin en gözle üniversitelerinden biri haline geldik. Akdeniz Üniversitesi'nin markası tartışılmaz, biz de bu markaya yakışır bir şekilde fakülte olarak hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

HEDEF SAĞLIK TURİZMİ

Diş Hekimliği Fakültesi olarak bu yıl ilk kez dergi çıkaracaklarını duyuran Prof. Dr. Alper Kuştarcı, 'Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) akreditasyonu aldı. Bunu alan 9 üniversiteden biriyiz. Fakülte olarak derneğimiz birkaç yıl önce YÖKAK tarafından kabul gördü. Eğitim akreditasyonunu da almak istiyoruz. Yoğun şekilde hasta bakarken, sağlık turizmine de çok fazla yöneliyoruz. İnşallah bu yıl amacımız sağlık turizmine hızlı bir şekilde giriş yapmak ve hastalarımızın tedavilerine üniversitemizde başlamak. Çünkü çok kaliteli akademik kadro ve cihazlarımız var. Her türlü tedavi burada yapılabiliyor. Zaten turistin sağlığıyla ilgili hizmet veriyoruz ama sağlık turizmine koordineli bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.

REKTÖRLÜKTEN SAĞLIK TURİZMİNE DESTEK

Prof. Dr. Alper Kuştarcı, 'Akdeniz Üniversitesi bilindiği üzere zaten hastane kısmıyla çok önemli plana çıktı. Sağlık turizmi zaten yapılıyor. Antalya, özellikle son dönemde diş tedavileri açısından sağlık turizminde çok önemli rol oynamaya başladı. Çok sayıda klinik açılmaya başladı. Biz de Diş Hekimliği Fakültesi olarak sağlık turizmine girmek istiyoruz. Başta rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan olmak üzere üst yönetim de bize bu konuda çok destek veriyor ve teşvik ediyorlar. Biz de bu destek ve teşvikle çok iyi işler yapmaya çalışacağız inşallah" dedi.

HAYAT BOYU SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Diş Hekimliği Fakültesi olarak akreditasyon sürecinde eğitim sistemlerini güncellediklerini belirten Prof. Dr. Kuştarcı, seçmeli derslere sosyal sorumluluk projeleri de koyduklarını belirtti. Prof. Dr. Kuştarcı, şöyle konuştu:

'Özellikle hem çevre hem de sosyal duyarlılıkla ilgili güzel şeyler çıkacak. Bu süreçte özellikle engelli bireyler, otizmli ve down sendromlu çocuklarımız bizim için önemli. Biz zaten bu çocuklarımızın tedavilerini genel anestezi altında yaparak onlara destek veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde otizmli çocukların bulunduğu okulu ziyaret ettik. Çünkü öğrencilerimizin bu çocukları görmesini istiyoruz. Bu çocuklar nasıl yaşıyor, ailesi nasıl yaşıyor, ne gibi problemleri var, bu çocuklara nasıl davranmamız gerekiyor, öğrencilerin öğrenmesini istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi oldu bittiye gelmemeli. Bu proje hayat boyu devam etmeli. Mezun olduktan sonra da öğrencilerimiz bu çocuklara her zaman yardımcı olmalı ve ailelerine destek vermeli. Örneğin bir ağaç dikeceğiz ama ağacın dikilip bırakılmaması lazım. 1-2 yıl sonra o ağaç ne durumda veya mezun oldu 10 sene sonra o ağaç ne oldu demeli. Ayrıca bu yıl ilk kez mezunlar buluşması yapmayı planlıyoruz. Mezunlarla görüşüp anket yaptık. Yaşam boyu öğrenme bizde çok önemli. Bizden hangi güncel bilgileri istiyorsunuz gibi birçok duyuru yaptık. Hocalarımızın desteğiyle burada mezunlarımıza ücretsiz kurslar vereceğiz."