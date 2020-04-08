Dekan Ayhan: Türkiye asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında birinci
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Ahmet Ayhan, Türkiye, Güncel

Dekan Ayhan: Türkiye asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında birinci

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, koronavirüs salgını yüzünden evde geçirilen sürecin uzun olmasının insanların sosyal medyada daha çok zaman geçirmesine neden olduğunu belirterek, kullanıcıları uyardı.

08.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:08
Dekan Ayhan: Türkiye asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında birinci

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, koronavirüs salgını yüzünden evde geçirilen sürecin uzun olmasının insanların sosyal medyada daha çok zaman geçirmesine neden olduğunu belirterek, kullanıcıları uyardı. Prof. Dr. Ayhan, Türkiye'nin asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında yüzde 48 ile dünyada birinci sırada olduğuna dikkat çekti.

AÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, tüm dünyanın aylardır mücadele ettiği koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalmaları istenen insanların, bu süreçte sosyal medyayı çok fazla kullanır olduklarını belirti. Prof. Dr. Ayhan, kullanıcıları okudukları her habere temkinli yaklaşmaları konusunda uyardı. "Ne yazık ki sosyal medyada çok fazla içerik tüketiliyor" diyen Prof. Dr. Ayhan, "Ne yazık ki dememin nedeni, Türkiye asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında yüzde 48 ile dünyada birinci sırada. Bunun da önemli bir kısmı sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, her tükettiğimiz içeriğin manipülatif olduğu ihtimalini göz önünde bulundurmak bizlerin sorumluluğunda" dedi.

'TOPLUMSAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİYİZ'Krizden nemalanmaya çalışan çeşitli kesimler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ayhan, şöyle konuştu: "Bu kriz dönemlerinde özellikle birtakım çevreler, sosyal medya üzerinden siyasi ya da değişik çıkar hesapları peşine düşerek, toplumun sinir sistemiyle oynamayı, asılsız içerik üreterek çeşitli kurum ya da kuruluşları hedef göstermeyi ve yıpratmayı ne yazık ki önemsiyor."Herkesin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ayhan, "Sosyal medya içeriklerini tüketirken o haberin kaynağına gitmek, doğru kanallardan o haberi teyit etmek, eğer resmi kurumlar üzerinden yapılmış bir açıklama gibi gözüküyorsa bunun gerçekten o resmi kurumun internet sayfasında ya da resmi kurumun temsilcilerinin onaylanmış hesaplarında olup olmadığına bakabilmek çok da zor şeyler değil" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medyadan servis edilen, üzerinde oynanmış her türlü içeriğin, ustaca hazırlanmış belgelerin sahte olabileceği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayhan, "Yoksa yaşadığımız ülkedeki toplumsal barış ortamının bozulmasında farkında olmadan biz de katkıda bulunmuş olabiliriz" uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA

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