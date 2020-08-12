DEK Başkanı Bilal Erdoğan: "Gerçekten birlik olma zamanını yaşıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DEK Başkanı Bilal Erdoğan: "Gerçekten birlik olma zamanını yaşıyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim dünyamız Söğüt'ten ibaret olmayacak, Bilecik'ten ibaret olmayacak, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak.

12.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:41

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim dünyamız Söğüt'ten ibaret olmayacak, Bilecik'ten ibaret olmayacak, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak. Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz." dedi.

Erdoğan, Söğüt ilçesinde Çelebi Mehmet Camisi yanındaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Erdoğan, geçmişle geleceğin buluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Gençlere önem verilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim sınırlarımızın ne kadar geniş olduğunu bugünkü çocuğumuzun da bilmesi lazım. Yani bizim dünyamız Söğüt'ten ibaret olmayacak, Bilecik'ten ibaret olmayacak, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak. Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz. Eğer bu görüş açısını çocuklarımıza, gençlerimize yerleştiremezsek, işte Suriye'de mücadele veriyoruz, Doğu Akdeniz'de mücadele veriyoruz Yunan'la, dün olduğu gibi bugün de aynı, Libya'da mücadele veriyoruz, bu mücadelelere destek verecek neslimiz kalmaz. Bugün biz çoluğumuzun çocuğumuzun, gencimizin bu davaları bilmesini, sahiplenmesini sağlayalım ki ileride Allah'ın izniyle daha güçlü olalım."

"Birlik olma zamanını yaşıyoruz"

Kovid-19 salgının dünyadaki birçok şeyi ortaya çıkardığını belirten Erdoğan "Gücünü kendi neslinden, inancından alacaksın. 21. yüzyıl dünya için çok çalkantılı, bakın salgın her şeyi açığa çıkardı. Batının kendi içindeki rekabeti ortaya çıkardı, düşmanlıkları açığa çıkardı." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bu çalkantılar olurken biz millet olarak, millet olma davamızda birlik olamazsak, aramıza nifak sokmaya çalışanların oyunlarına gelirsek, o zaman bu mücadeleleri biz veremeyiz. Gerçekten birlik olma zamanını yaşıyoruz. Muhalefet de olsan, başka parti de olsan, şu milletin hayrına olan işlerde acaba yan yana durabiliyor muyuz, bunu yeniden kazanmaya ihtiyacımız var. Milletin menfaatini gerektiren konuda birbirimizin altını oymayalım. Gidip Avrupa'da bizim düşmanlarımıza bizi şikayet eden adamlar var siyasetimizde, bunları yapmayalım yani. Eğer biz birazcık babamızdan, ailemizden bir şey gördüysek, bizim için varsa yoksa memleket. Varsa yoksa biz ülkemize nasıl hizmet ederiz, çocuklarımızı burada nasıl yetiştiririz."

DEK Başkanı Bilal Erdoğan: 'Gerçekten birlik olma zamanını yaşıyoruz'

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Güncel
Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar...
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı 3. Sayfa
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Politika
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Okan Buruk Caner Erkin Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Rusya Çocuk İtfaiye
Şu an buradasınız: DEK Başkanı Bilal Erdoğan: "Gerçekten birlik olma zamanını yaşıyoruz" - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 19:10:32. #1.14#
title