Deinzil'de Evinde Sahte İçki Üretip Satan Kişi Gözaltına Alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde kaçak içki imal ettiği ve sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde kaçak içki imal ettiği ve sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.O'nun evinin bahçesinde kaçak içki imal ettiği ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Y.O'nun evine düzenlediği operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Evinin bahçesinde kaçak içki imal edip sattığı tespit edilen Y.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA