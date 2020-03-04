DEİK ve Yunan ihracatçılar iyi niyet anlaşması imzaladı

04.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:26

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve Yunanistan İhracatçılar Birliği (SEVE) arasında iyi niyet anlaşması (MoU) imzalandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği tarafından Selanik'te düzenlenen Türkiye-Yunanistan Yuvarlak Masa Toplantısı, Türk ve Yunan iş dünyasını bir araya getirdi.

SEVE ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya Trakya Bakan Yardımcısı Theodor Karaoglou, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Alexandros Alexiadis, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, SEVE Başkanı Georgios Konstantopoulos'un yanı sıra Yunanistan ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, kazan-kazan anlayışıyla ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek adına imzalanan iyi niyet anlaşmasının iki ülke ticaret hacmini iki katına çıkarmak için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İş dünyası olarak yakınlaşmanın her iki ülke menfaatine olduğunu belirten Ahmet, ortak değerlere odaklanarak üçüncü ülkelerde birlikte projeler ve yatırımlar gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.



İki kurum arasında kurulan bu ortaklığın ve iki ülke iş dünyasının yakınlaşmasının öneminden bahseden Ahmet, "Yunan iş dünyasının yaşadığı sorunlara kendi sorunlarımız gibi davranacağız." ifadesini kullandı.



"Şirketleri arasında birçok yatırım ve iş birliği fırsatı bulunuyor"

SEVE Başkanı Georgios Konstantopoulos da kritik bir dönemde refah, barış ve karşılıklı güven ortamını inşa etmek adına bir araya gelindiğini belirterek, iyi kaptanların büyük fırtınalarda belli olacağını kaydetti.



Gelecek dönemde SEVE ve DEİK'in ticari diplomasi alanındaki eylemlerinin iki taraf arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin genişlemesine katkıda bulunacağını umduğunu belirten Konstantopoulos, Kuzey Yunanistan'da Yunan ve Türk şirketleri arasında birçok yatırım ve iş birliği fırsatı bulunduğunun altını çizdi.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya Trakya Bakan Yardımcısı Theodor Karaoglou, toplantının yaşanan problemler ışığında ertelenmemiş olmasını çok olumlu ve umut verici bulduğunu belirtti.

Ticaretin, bütün yolları açtığını vurgulayan Karaoglou, "Bu doğrultuda ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Türk-Yunan özel sektörü yakınlaşmasının mutlaka devam etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Alexandros Alexiadis ise 7 ay önce göreve gelmiş Yunanistan hükümetinin ekonomi ve ticarette dışa açılıma verdiği öneme değindi.

Yunan firmalarının gelişmesi ve rekabetçi hale gelmesinin, ülkeye yatırımcıları davet etmek açısından önem taşıdığını ve bu durumun Türkiye için de aynı olduğunu kaydeden Alexiadis, iki ülke iş dünyasının yakınlaşmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da Türk ve Yunan ekonomilerinin rekabet içinde bulunduğunu aynı zamanda da birbirini tamamladığını kaydederek, imzalanan iyi niyet anlaşmasının iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çok doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ve bu gelişim adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: AA