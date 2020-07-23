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DEİK Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera, "Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) çok taraflılığı güçlendirmek için doğru bir yol. Ülkelerimizin uluslararası ticarete ihtiyacı var. Buradaki görevimizi, rolümüzü güçlendirmeliyiz.

DEİK Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu
23.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:35

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera, "Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) çok taraflılığı güçlendirmek için doğru bir yol. Ülkelerimizin uluslararası ticarete ihtiyacı var. Buradaki görevimizi, rolümüzü güçlendirmeliyiz. Dünya ticaretini modernleştirmeliyiz." dedi.

Bakan Illera, JETCO Toplantısı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda gerçekleşen Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, pandeminin hayatın baş rolüne geldiğini ve ilişkilerin şeklini değiştirdiğini, sosyal ve iktisadi etkilerinin de olduğunu söyledi.

Sanal ortamda da olsa iki ülke temsilcilerinin ve iş insanlarının bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Illera, "Her iki taraf olarak yatırım ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. İki ülke olarak her düzeyde iyi ilişkilere sahibiz." diye konuştu.

Bakan Illera, Kovid-19'a rağmen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ikili görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, 3 toplantı yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağlık krizinin önüne geçtik. Eşgüdüm ve iş birliği, çok taraflılığın korunması bizi bütün problemlerden güçlü çıkaracaktır. Ticari anlamda ikili yatırım anlamında bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bu krizden çok daha güçlü çıkacağız. Bu iş forumu önemli sektörler içinde iş birliği bize başarıyı sağlayacaktır. İspanya olarak Türkiye'nin sunduğu güzel yatırım plan ve programları imkanlarından haberdarız. İspanyol şirketlerini de programlarınıza dahil edin. Türk devleti ve Türk şirketleri, Türkiye'deki yatırım ve ticaret ortamını iyileştirmekte, insan sermayesini de iyileştirmeye yönelik çalışıyorlar. İspanyol şirketlerinin enerji, ulaştırma, alt yapı, turizm ya da tarım gibi sektörlerinde faaliyetlerini biliyoruz. İspanyol şirketlerin Türk kalkınma projelerine ilgisi büyük."

İki ülkenin 3. ülkelerle ortak iş yapma potansiyeline işaret eden Illera, İspanya'daki iş yapma kolaylığı ve doğrudan yatırım yapabilme gücü hakkında bilgi verdi.

Illera, sağlık krizinden sonra zor dönemleri atlattıklarını ifade ederek, "JETCO çok taraflılığı güçlendirmek için doğru bir yol. Ülkelerimizin uluslararası ticarete ihtiyacı var. Buradaki görevimizi, rolümüzü güçlendirmeliyiz. Dünya ticaretini modernleştirmeliyiz." dedi.

"İki ülke iş birliğinin 3. ülkelere taşınması önemli"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Kovid-19 salgını ve sonrasında birçok unsurun eskisi gibi olmayacağı, yeni normalin tesis edileceği bir sürecin konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Globalleşmeden glokalleşmeye dönüşümü konuştuğumuz, ekonomik rekabette öne çıkan ölçek ekonomisinden bugün tek kaynağa bağlı kalmanın risklerini tartıştığımız, lojistiğin hayatımızdaki yerinin tekrar sorgulandığı, yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine ulaşılabilirlik kavramının çok daha fazla öne çıktığı, Merkez Bankalarının bile alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak Yatırım Kredilerine destek vermeye başladığı ve yeni normallerin bu veriler altında oluştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemin kazananı tedarik zincirini bozmadan sürdürebilenler olacak ve dönemin anahtar kelimesi de güven olacak."

Türk ve İspanyol iş dünyalarının altyapı ve müteahhitlik gibi birçok alanda güçlü iş birliklerinin bulunduğuna işaret eden Olpak, bunun 3. ülkelere taşınmasının önemini vurguladı.

Olpak, salgın sonrasında Çin'den açılacak alanlarda eğitimli iş gücünden daha çok yararlanılarak, sadece tekstil değil, sağlık ve benzeri alanlarda da yeni iş birliklerinin yapılabileceğini anlatarak, gıda ve turizm sektörlerinin de iş birliği potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Gümrük Birliği Anlaşmasının modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesinin daha da önem kazandığını aktaran Olpak, sınırların açılmasının sadece turizm açısından değil, ekonomik ilişkilerin artmasına ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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