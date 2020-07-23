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DEİK Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Dünya Bankası tarafından ortaya konulan İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 2018'den 2020'ye 27 sıra yükseldiğini belirterek, "Şu an 33. sıradayız. Sıralamamızı daha yukarı taşıyacağız.

DEİK Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu
23.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:41

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Dünya Bankası tarafından ortaya konulan İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 2018'den 2020'ye 27 sıra yükseldiğini belirterek, "Şu an 33. sıradayız. Sıralamamızı daha yukarı taşıyacağız. Bu anlamda, İspanyol firmalarla müteahhitlik, teknik müşavirlik, turizm, finans gibi farklı sektörlerde de ortaklaşa yatırım ortamının iyileştirilmesine önem vermeliyiz." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda gerçekleşen Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin olumsuz etkilerinin dayanışma ve iş birliğiyle daha kolay ve hızlı atlatılacağını söyledi.

İş forumunun Türkiye-İspanya özel sektörleri arasındaki iş birliğini geliştirmek ve iş bağlantıları kurmak adına önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Batur, şunları kaydetti:

"İspanya'yla ekonomi ve ticaret ilişkilerimizi değerlendirdiğimizde, İspanya'nın çok önemli bir iş ortağımız olduğunu söyleyebilirim. 2019 yılında 12,6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmimiz mevcut. Her geçen günde bu hacmin yukarıya gitmesi yönünde karşılıklı eforlarımızı ortaya koyuyoruz. Devlet başkanlarımız tarafından ortaya konulmuş 20 milyar dolar gibi bir ticaret hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için de JETCO toplantıları, iş forumları gibi iş dünyasını bir araya getirecek benzer etkinliklerin yapılıyor olması son derece önemli."

Batur, pandemi döneminde böyle bir toplantı gerçekleştiriyor olmanın iki ülkenin de ortak iş geliştirme inancının göstergesi olduğunu ifade ederek, Ticaret Bakanlığı'nın iki ülkenin ticaretini geliştirmek adına her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Dünya Bankası tarafından ortaya konulan dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 2018'den 2020'ye 27 sıra yükseldiğini belirten Batur, "Şu an 33. sıradayız. Sıralamamızı daha yukarı taşıyacağız. Bu anlamda İspanyol firmalarla müteahhitlik, teknik müşavirlik, turizm, finans gibi farklı sektörlerde de ortaklaşa yatırım ortamının iyileştirilmesine önem vermeliyiz. Bu alanlarda önemli yatırım fırsatları sunan Türkiye'ye, İspanyol firmalarını yatırım yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"İspanyol yatırımcılarımız 1,8 milyar lira civarında teşvikten istifade etti"

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Türkiye'nin yatırım ortamı olarak en cazip teşvik sistemlerinden birine sahip olduğunu dile getirdi.

Yatırım ortamını daha da cazip hale getirmek için son yıllarda mevzuat düzenlemeleri, kaynak planlamaları ve teşvik sistemlerinde ciddi revizyonlar ile iyileştirmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Batur, bu anlamda şeffaf bir mevzuatın oluşturulduğunu söyledi.

Bu güne kadar 86 İspanya sermayeli şirketin "yatırımcı dostu" olarak adlandırılan teşviklerden faydalandığını bildiren Batur, şöyle konuştu:

"İspanyol yatırımcılarımız, 62 adet teşvik belgesiyle 1,8 milyar lira civarında teşvikten istifade etmiş. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirmelerine yönelik atılan adımlar sayesinde 2003-2019 döneminde doğrudan yabancı stokumuzda 217,4 milyar dolara ulaşmış durumda, bu da ivmelenmiş olan ilişkilerin uluslararası bazda göstergesi. Bu yatırımlar arasında ise İspanyol firmalarımız çok önemli bir yer tutuyor. 2002-2020 Mayıs dönemine bakarsak, İspanyol firmaların Türkiye'de gerçekleştirdikleri yatırımları yaklaşık 9,5 milyar dolar değerinde. Türkiye'ye yatırım yapmış ülkeler arasında İspanya, 7. sırada. Bu da bizim için çok önemli iş birliği ve entegrasyon göstergesi. Türkiye'de 708 adet İspanya sermayesine ait şirketimiz var ama biz onlara İspanyol firması demiyoruz artık Türk firması diyoruz."

"Mükemmel bir iş birliğimiz var"

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakan Yardımcısı Xiana Mendez ise Türkiye'nin İspanya için öncelikli ve stratejik bir pazar konumunda olduğunu söyledi.

Mendez, "İspanya için Türkiye, fırsat anlamında en önemli ülkeler listesinde yer alıyor. Farklı sektörlerde iş birliği yapıyoruz. Bizim için özellikle Türk hükümetiyle uyumlu çalışmamız çok önemli. Ayrıca ilişkilerimizin güçlendirilmesi bizim öncelikli konularımızın arasında bulunuyor. 2019 yılında 12 milyar dolardan fazla ticaret hacmimiz oldu. Bizim için Avrupa Birliği dışındaki iş birliklerimizin arasında Türkiye 6. sırada. Türkiye bizim tedarikçimiz. İspanya'nın dünya çapında en büyük 9. tedarikçisi Türkiye. Bu anlamda, Türkiye bizim için çok önemli bir ülke." diye konuştu.

İki ülke arasında ticaretin arttırılması için fırsatların bulunduğunu ifade eden Mendez, şunları kaydetti:

"Değerlendirebileceğimiz birçok uygun alan var. İspanyol şirketleri aktif olarak iletişim, çevre, enerji, ulaşım gibi alanlarda yer alıyor. Bu alanlardaki mevcut durumu geliştirebiliriz. Özellikle raylı sistemlerde yapmış olduğumuz iş birliklerini artırabiliriz. İspanyol şirketleri mevcut faaliyetlere devam ederken iş hacimlerini de artırmak istiyor. Ticaret Bakanlığı olarak yeni iş birliklerini mümkün kılmak adına tüm hukuki zemini hazırlamak için varız. Çeşitlilik arz eden mükemmel bir iş birliğimiz var ve hala geliştirilebilecek iş birliği alanlarımız da var."

Forum kapsamında gerçekleştirilen "Altyapı Sektöründe İş Birliği Fırsatları" oturumunda konuşan İspanya Müteahhitler Birliği (SEOPAN) Başkanı Julian Nunez, İspanya'nın her türlü proje geliştirme, kapasite artımı konusunda deneyimlerini paylaşma konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ise birçok ülkeyle iş birliği protokolü gerçekleştirdiklerini belirterek, İspanya Müteahhitler Birliği ile iş birliği protokolü yapmayı önerdi.

Kaynak: AA

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