HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi, NBD Emirates Bankası ile iyi niyet anlaşması imzaladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile NBD Emirates Bankası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi, NBD Emirates Bankası ile iyi niyet anlaşması imzaladı
26.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:07

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile NBD Emirates Bankası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

DEİK açıklamasına göre, Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez ve NBD Emirates Hindistan Üst Yöneticisi (CEO) Sharad Agarwal'ın katılımıyla video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda, iyi niyet anlaşmasının imzaları da dijital olarak gerçekleştirildi.

Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile Emirates NBD Mumbai Ofisi anlaşma kapsamında iki ülke arasında ticareti kolaylaştıracak öneriler bulunuyor. Öneriler arasında, DEİK üye firmalara verilecek hizmet ve servislerin listesinin olduğu broşür veya tanıtım föyünün bankada yer alması, Hindistan ile ticaret yapmak isteyen firmalar için NBD'nin gerek Türkiye üzerinden gerekse Hindistan/Dubai üzerinden çalışabilecekleri, görüş alabilecekleri, operasyonda görevli ilgili kişilerin bilgilerinin sağlanması ile ticari aktivitelerin hız kazanması, NBD Emirates Bankası'nın, Hindistan bankacılık kanun ve regülasyonlarında yapılan değişikliklerin müşterilerine aktarılırken, DEİK'e de bilgi gönderimi yapmaları ile ülkedeki bankacılık anlamındaki güncel gelişmelerin İş Konseyi üyelerinin de takibini kolaylaştırması ve düşük masraflı teminat mektubu sunulması yer alıyor.

Özellikle Türk ve Hint bankaları arasındaki sorunlar, ikili ticareti olumsuz etkiliyor. Hint bankalarıyla ilgili temel sorun ise, Hint bankalarının Türk bankalarıyla olan muhabir ağlarını kullanmaması ve dolayısıyla direkt çalışılamamasından kaynaklanıyor.

Hindistan'da iş yapmak isteyen Türk şirketleri banka teminatına ihtiyaç duyduğunda, her iki ülke bankalarının çalıştığı üçüncü başka bir ülke bankasının araya girmesi maliyetleri oldukça artırıyor. Bu konuda, NBD Emirates Bankası tarafından yapılabilecek bir çalışmanın da DEİK üye firmalarına avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

"Ticaret ve yatırım ilişkilerinin kolaylaştırılması hedefleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Türk firmalarına birçok banka işlemlerinde kolaylık sağlama noktasında iyi niyet göstergesi olan bu anlaşmayla birlikte, düşük masraflı teminat mektuplarından hızlı para transferlerine ve DEİK üyelerinin NBD Emirates bankasının sağladığı kurumsal hizmetlere ilişkin dağıtım listesine eklenmesine kadar çok sayıda önemli adımların atılması gerekliliğini Türkiye-Hindistan İş Konseyi olarak NBD Emirates Bankasına ilettiklerini belirtti.

Dönmez, imzalanan iyi niyet anlaşmaları sayesinde Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım Güncel
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor 3. Sayfa
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Ömer Çelik Donald Trump Fatih Dönmez
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Onur Saylak Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gaziantep Barcelona Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi, NBD Emirates Bankası ile iyi niyet anlaşması imzaladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:41:21. #1.15#
title