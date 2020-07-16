DEİK Türkiye-Azerbaycan online toplantısı
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DEİK Türkiye-Azerbaycan online toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Her ne olursa olsun bu dönemin kazananı tedarik zincirini bozmadan sürdürebilenler ve muhataplarına güven duygusunu verebilenler olacak.

DEİK Türkiye-Azerbaycan online toplantısı
16.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:03

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Her ne olursa olsun bu dönemin kazananı tedarik zincirini bozmadan sürdürebilenler ve muhataplarına güven duygusunu verebilenler olacak." dedi.

DEİK'in, iş konseylerinin paydaş kuruluşlarıyla iş ve yatırım fırsatları ile sektörel iş buluşmaları için düzenlediği online toplantı serisi "DEİK Interconnected Business Series" kapsamında Türkiye-Azerbaycan webinarı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, pandemi sürecinde faaliyetleri video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yöntem ile 500'ye yakın toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

Olpak, globalleşmeden "glokalleşme"ye dönüşümün konuşulmaya başladığını, pandemi sürecinde "glokalleşme"nin yoğun şekilde hayata girdiğini aktardı.

Rekabet edebilmekle ilgili ölçek ekonomisine çok atıfta bulunduklarını anlatan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirli ölçekte üretim yapamıyorsanız. Rakiplerinizle fiyat veya zamanlama açısından boy ölçüşemezsiniz. Bu pandemi bize başka bir şeyi daha öğretti. Sadece ölçek ekonomisini konuşmak doğru değilmiş. Tek kaynağa bağlı kalmanın da farklı sıkıntıları varmış. Birileri için olan sıkıntı umarım ki bizim için fırsatlardır. Lojistik değişik haliyle hayatımıza girdi. Yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine ulaşılabilirlik kavramı çok daha fazla öne çıktı. Merkez bankalarının bile alışageldiğimiz rollerinin dışına çıkarak yatırım kredilerine destek vermeye başladığı ve yeni normallerin bu veriler altında oluştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Ama, her ne olursa olsun bu dönemin kazananı tedarik zincirini bozmadan sürdürebilenler ve muhataplarına güven duygusunu verebilenler olacak."

Olpak, kamunun ağırlığının hem ekonomik hem de düzenleyici anlamında daha fazla artacağını anlattı.

Nail Olpak, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) Hattı'na ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sisteminin kurulması hepimiz açısından önemli. Turizm bugünlerde çok kolay değil ama sağlık turizmi açısından iş birliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. 25 Şubat 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü'ye resmi ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'nda imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle beraber ticari ilişkilerimize önemli katkılarının olmasını bekliyoruz. Milli paralarla ticaret konusu kapsamının genişletilerek hayatımıza kolaylık getireceğini düşünüyorum."

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ise Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan olaylar nedeniyle Azerbaycan şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

İnternet üzerinden yapılan toplantıların yüz yüze yapılan toplantıların yerini tutmadığını, bugünlerin bir an önce geride bırakılmasını dileyen Özoral, "Türkiye ve Azerbaycan olarak pandeminin etkisinin azaltılması için ciddi adımlar atmaktayız. Pandemi sürecinde, Türkiye ve Azerbaycan küresel iş birliği en güzel örneklerden biridir. Sağlık kurumları iş birliği içindeydi. Bu süreçte dayanışmanın ne demek olduğunu, birbirimize güvenmenin ne demek olduğunu gördük. İki ülkenin potansiyeli çok daha ileriye taşınabilir." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, iki ülkenin potansiyelini güçlendirmesi gerektiğini, Kovid-19 sürecinin de bunun önemine işaret ettiğini belirterek, "Ekonomik alanda öz potansiyellerimizi güçlendirmek ve kardeşliğimizle güçlerimizi birleştirmeliyiz. Biz daha çok birlikte çalışmalıyız. Muasır dünyanın talep ettiği konularda iş birliğimizi artırmalıyız." dedi.

DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat da iki ülkenin kamu ve özel sektörü olarak pandeminin etkisinin minimize edilmesi ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlamasının öncelik olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde iki ülke ilişkilerinde gerileme olmadığını, ilişkilerin daha da güçlendiğini ifade eden Akat, iki ülkede de pandeminin geniş ölçüde kontrol altına alınmış durumda olduğunu dile getirdi.

AZPROMO Başkanı Yusif Abdullayev ise iki ülkenin ticaret hacminin artırılması için yapılacak çalışmaların Kovid-19 süreci nedeniyle etkilendiğini, ancak ticaret hacminin geliştirilmesi için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Turizm sektörünün bu süreçte en fazla etkilenen sektör olduğuna işaret eden Abdullayev, pandeminin gittikçe zayıfladığını, hayatın daha da normalleşeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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