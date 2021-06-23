"DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" sahiplerini buldu

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" yapılan törenle sahiplerine verildi.

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" yapılan törenle sahiplerine verildi.

Toplamda 6 kategoride 12 ödülün verildiği törene DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile DEİK iş konseyleri başkanları katıldı.

Levent'te bir otelde bu akşam düzenlenen törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'miz geçtiğimiz yıl ihracatımızı 169,7 milyar dolarla bitirdi. İhracatımız azaldı ve 2020 yılı gerçekten zor bir yıldı. Pandemi döneminde en dip noktaları yaşadık ama artık o günleri geride bıraktık. Oysaki 2020 yılına birinci çeyrekte yüzde 4,5 civarında büyümemiz vardı. Sonrasında da 4. çeyrekten sonra toparlamaya başladı. Seneyi 1.8'lik büyüme ile kapattık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdük ve bunda 1,1 puanlık net ihracatın etkisi var. İhracatımız 5 ayda yüzde 38,3 artarak, 85,2 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 200 milyar doları geçmek. IMF'nin verilerine göre dünya ekonomisi 3,3 daraldı. 2021 yılında yüzde 6 büyümesi bekleniyor. Açıklandığı zaman yüzde 13 daralma en kötü senaryoda ise yüzde 33 daralma bekleniyordu. Bu sene ise dünya ticareti yüzde 8 artması bekleniyor" dedi.Turagay, "2019 yılında Turizm gelirlerimiz 34,5 milyar dolardı, geçen sene 12 milyar dolarlara indi. Bugünden itibaren Rusya'dan seferler başlıyor. Önümüzdeki dönemde 20 milyar dolarla ulaşacağız diye ümit ediyoruz. Amerika 2,6 trilyon dolarlık pazar. Bizim ihracatımız 10 milyar dolar. Amerikan ithalatı içerisindeki payımız binde 4. Türkiye'nin dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,03'lere yükseldi. Ama Amerika'nın dünyanın en büyük pazarındaki payımız ortada. Daha da yüksek rakamlara çıkmak için çalışacağız" diye konuştu.

Tören ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından sona erdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı