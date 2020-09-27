DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.

DEİK'ten yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, "Şimdiye kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bölgede barış ve huzurdan uzak her türlü eylemin karşısında durmaya devam edecek, tüm gücümüzle can Azerbaycan'ımızın yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip