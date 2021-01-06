DEİK'ten "Afrika'nın sanayileşme vizyonuna yatırımlarımızla ortak olalım" çağrısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyası olarak Afrika kıtasındaki ticarette şeffaflık ve eşitliğin artmasına da katkıda bulunacak Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı (AfCFTA) memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yeter ki bu yeni...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyası olarak Afrika kıtasındaki ticarette şeffaflık ve eşitliğin artmasına da katkıda bulunacak Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı (AfCFTA) memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yeter ki bu yeni dönemin artılarını da eksilerini de doğru analiz edelim ve Afrika'nın bölgedeki sanayileşme ile kalkınma vizyonuna yatırımlarımızla ortak olalım." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamayla, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nı, Türkiye ile Afrika ülkeleri ticari ilişkileri açısından değerlendirdi.

AfCFTA anlaşması ile 1,3 milyar nüfusa sahip ve 3,4 trilyon dolarlık yeni bir serbest ticaret pazarı oluştuğunu belirten Olpak, "AfCFTA anlaşması sadece Afrika Kıtası için değil, dünya ticareti açısından da son derece önemli bir değişim. Afrika içi ticareti yüzde 50 artırması öngörülen, dünya ticaretine 76 milyar dolar ek gelir sağlaması beklenen ve en büyük küresel serbest ticaret bölgesi olma özelliği taşıyan AfCFTA anlaşmasını Türkiye açısından iyi okumalıyız." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik ve ticari ilişkilerde farkımızı ortaya koyacağımıza inanıyoruz"

Afrika ülkelerinin kalkınmasının, kıta için önemli olduğu kadar elbette dünya için de önem taşıdığını aktaran Olpak, dünyadaki işlenmemiş toprakların yüzde 60'ını kapsayan bir coğrafyadan söz edildiğini kaydetti.

Küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını karşılamak üzere, 1 trilyon dolarlık yeni bir üretim gerçekleşecek olmasını değerlendiren Olpak, şunları kaydetti:

"Afrika kıtasındaki ticarette şeffaflık ve eşitlik ile özellikle sanayi alanındaki yatırımların artmasına da katkıda bulunacak AfCFTA anlaşmasını, Türk iş dünyası açından da memnuniyetle karşılıyoruz. Yeter ki bu yeni dönemin artılarını da eksilerini de doğru analiz edelim ve Afrika'nın bölgedeki sanayileşme ile kalkınma vizyonuna yatırımlarımızla ortak olalım. Türk iş dünyası olarak bu büyük kıtasal pazardaki yeni fırsatları ilk değerlendiren ülkelerden biri olmalıyız. Kazan-kazan ilkesine dayanan yaklaşımımızla, yine her zamanki gibi Afrikalı dostlarımızla ekonomik ve ticari ilişkilerde farkımızı ortaya koyacağımıza inanıyoruz."

"AfCFTA kapsamında özel bir rapor hazırlıyoruz"

Olpak, DEİK olarak 54 ülkeye sahip Afrika kıtasında 45 İş Konseyi ile faaliyet gösterdiklerini ve etkin ticari diplomasi faaliyetleriyle Türk iş dünyası adına bölgenin nabzını tuttuklarını belirterek, "DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseylerimiz ile şimdi de Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması kapsamında özel bir rapor hazırlıyoruz." bilgisini verdi.

Özellikle salgınla birlikte artan globalleşmeden "glokalleşmeye" geçiş trendinin önemini hep vurguladıklarını aktaran Olpak, "Biz aslında küresel ticaretteki bu paradigma değişiminin Afrika'ya da yansıyacağını 2019 sonundan beri biliyorduk. Bu anlaşmanın Afrika ile ticaret yapan ya da iş yapmayı hedefleyen Türk iş insanlarımıza, pozitif ya da negatif etkileri olması çok doğal. Ancak biz bardağın dolu tarafına bakmalı, Afrika'daki ticaret ve yatırım ortamında ayrıcalıklı konuma gelmek için çalışmalıyız. Yeni serbest ticaret anlaşmaları (STA) ile Türk özel sektörünün Afrika'daki rekabet gücünü artırmamız gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Türk özel sektörünün Afrika'daki yol haritasına ışık tutmaya çalışacağız"

Olpak, Türkiye'nin, Afrika ülkelerinden Tunus, Fas, Mısır ve Morityus ile halihazırda yürürlükte olan STA'ları bulunduğunu belirterek, Afrika Bölgesel Ekonomik oluşumları olan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ile de yeni STA'lar imzalayarak Afrika'da serbest ticaret imkanı bulunacak ülke sayısını artırmak gerektiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın Afrika özelinde atacağı stratejik adımlar ve stratejik öneme sahip Afrika ülkelerinde kurulması planlanan lojistik merkezlerinin de Türk iş dünyasına yeni kazanımlar sunacağını aktaran Nail Olpak, "Biz de DEİK olarak, hazırladığımız bu rapor ile Türk özel sektörünün Afrika'daki yol haritasına ışık tutmaya çalışacağız. AfCFTA anlaşması sonrası, Afrika ülkeleri ile daha fazla iş yapmak isteyen iş insanlarımıza doğrudan yatırım, üçüncü ülkelerle iş birliği, hedef sektörler, devlet projeleri ve stratejik ürünler gibi dış ticaretin her alanında rehberlik edecek bir rapor yayınlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan