DEİK’te 19 kadın iş konseyi başkanı 40 milyar dolarlık dış ticarete yön veriyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı iş konseylerinin 19'una kadın iş insanları başkanlık ederken, yaklaşık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine yine kadınlar yön verdiğini belirtti.
07.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:04
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı iş konseylerinin 19'una kadın iş insanları başkanlık ederken, yaklaşık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine yine kadınlar yön verdiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com