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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, TCMB, Ekonomi

DEİK / Olpak: TCMB'nin adımları iş dünyasına nefes aldıracak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve tedbir paketinin iş dünyasına nefes aldıracağını söyledi.

17.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:22
DEİK / Olpak: TCMB'nin adımları iş dünyasına nefes aldıracak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve tedbir paketinin iş dünyasına nefes aldıracağını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Olpak, " "TCMB Para Politikası Kurulu'nun, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart'taki toplantısını iki gün öne çekerek, hızla aksiyon aldığını görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu kapsamda, piyasaların ve reel sektörün beklentileriyle uyumlu olarak politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e düşmesini son derece yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. "Koronavirüs etkisiyle küresel ekonomide yaşanan daralma, reel sektörün likit ihtiyacını da artırıyor. Dolayısıyla sanayicinin, üreticinin ve vatandaşımızın üzerindeki faiz yükünün hafifletilmesi büyük önem taşıyor. "Merkez Bankası'nın aynı zamanda sadece zorunlu karşılıklarda da yaptığı indirimle, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin önünü açmasını da ayrıca önemsiyoruz. 

"Özetle, ek likidite imkanlarının devreye alınmasıyla, reel sektörün ihtiyacı olan kredi akışının sağlanmasının ve küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın da sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz."


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Kaynak: DHA

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