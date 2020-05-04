DEİK/Karanfil: Ticaret zinciri ciddi anlamda değişecek

Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Covid-19 salgını ile mücadelede başarı gösterip üretime hızla başlayan ülkelerin dünyanın oluşan yeni normalinde kilit rol oynayacağını söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye – Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Covid-19 salgını ile mücadelede başarı gösterip üretime hızla başlayan ülkelerin dünyanın oluşan yeni normalinde kilit rol oynayacağını söyledi. Türkiye'nin Libya pazarında lider, Afrika pazarında ise en önemli tedarikçi ülke olabileceğini belirten Karanfil, "Pazar orada duruyor rehavetine kimse kapılmasın; çünkü dünyanın yeni normali tedarik zincirini ciddi anlamda değiştirecek" dedi.

Türkiye'nin Libya'ya yaş sebze ve meyveden kimyevi mamullere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksanlarına, elektrik ve elektronikten yapı malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün satışı yaptığını belirten Karanfil, "Pandemi bütün ülke ekonomilerinde daralmalara neden oldu. Ancak salgın ile mücadelede hızla başarı gösterip üretime başlayan ülkeler dünyanın yeni normalinde önemli bir konuma gelecek" dedi.

Libya ithalatından toplam yüzde 25 pay alan diğer iki ülkenin Çin ve İtalya olduğunu belirten Karanfil, şöyle devam etti:

"Çin'de başlayan ve bütün ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede uygulanan karantina tedbirleri beraberinde yeni normali ve yeni düzeni de inşa etmeye başladı. Dünya bu salgın belasından kurtulsa bile hayatımız, üretimimiz, ticaretimiz bu yeni normal ile devam edecek. Salgını hızla kontrol altına alıp üretime geçenler, dünya mal ticaretinin yani tedarik zincirinin önemli hatta kilit konumda bulunan aktörleri olabilir. Türkiye bunun dışında kalmamak için büyük gayret gösteriyor, Ticaret Bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü temassız ticaret yine dijital platformlar üzerinden yürütülen ülkeler arası ticaret faaliyetleri yeni normale giderken bizi ön plana çıkarabilir. Libya'da da yüzde 13 olan pazar payımıza, doğru strateji yürütmemiz halinde, Çin ve İtalya'nın toplam yüzde 25'i bulan paylarını ekleyebiliriz."

Kaynak: DHA