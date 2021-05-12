DEİK, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
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DEİK, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

DEİK, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İsrail'in kutsallara ve masumlara saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İsrail'in kutsallara ve masumlara saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde uyguladığı şiddetin, mübarek ramazan ayında dahi Gazze ve Mescid-i Aksa'daki masum sivillere ve kutsal ibadethanelere saldırarak devam ettiğini aktardı.

Dünyanın dört bir yanında her din ve her ırktan iş insanlarıyla ülkeler arası dostluk köprüleri kuran DEİK ailesi olarak, İsrail'in kutsallara ve masumlara saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Tüm dinlerin buluştuğu ve insanlığın ortak mirası olan Mescid-i Aksa, hepimizin ortak değeridir. İsrail tarafından Filistin halkına yönelik saldırılar, ne yazık ki şiddetli bir zulüm seviyesine gelmiştir. Her zaman barışın gücüne ve insanlık paydasında buluşmanın değerine inanan iş insanları olarak, tüm dünyayı bu saldırılara karşı tek ses olmaya davet ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'e dair kararları açıkça ortadayken, İsrail tarafından uluslararası hukukun yok sayılmasına asla sessiz kalınmamalıdır. İsrail'e, bu hukuk tanımaz baskıcı tutumu ve masum sivilleri hedef alan şiddeti bir an önce sonlandırma çağrısında bulunuyoruz. DEİK olarak, Filistin halkına desteğimizi sürdürecek, barıştan ve insanlıktan yana taraf olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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