DEİK'in Kovid-19 salgınıyla ilgili etkinliği Türksat aracılığıyla izleyiciyle buluşacak Türksat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilecek "Multilateral Response to Covid-19 Crisis: Turkey-Africa Partnership" etkinliğini izleyiciyle buluşturacak.

Türksat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilecek "Multilateral Response to Covid-19 Crisis: Turkey-Africa Partnership" etkinliğini izleyiciyle buluşturacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, DEİK tarafından yarın gerçekleştirilecek söz konusu webinar etkinliği, Türksat desteğiyle yayımlanacak.

Etkinliğe, Türk şirketleri, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, bankalar, sivil toplum kuruluşları, odalar, sektörel dernekler, yatırımcı ve üreticiler, Türk diasporası, Afrika diplomatik misyonları ve Türkiye Büyükelçileri'nin katılımı bekleniyor.

Etkinlik, Türksat 4A haberleşme uydusunun Afrika kapsama alanı üzerinden "Business Diplomacy TV" adlı kanal aracılığıyla Sahra Altı Afrika ile Doğu Afrika'dan da takip edilebilecek.

Webinar etkinliği, Türkiye'den, "https://www.deik.org.tr/Webinar/Multilateral-Response-to-COVID19/Default.html" internet adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: AA