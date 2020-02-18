"DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu" buluşmaları Bursa'dan başladı

18.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:16

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Dünyanın dört bir tarafına yayılan, bugün itibarıyla büyükelçilik sayısından biraz fazla, dünya üzerindeki ticaret müşavirliği sayısından da daha fazla noktaya yayılmış çok güzel bir network havuzu sunuyoruz." dedi.

DEİK, küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesinden DEİK'e katılacak yeni üyeleriyle hem ülke hem de dünya çapındaki etki sahalarını daha da genişletmek amacıyla "DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu" etkinliklerine Bursa'dan başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, 51 üyesiyle konsey için yoğun bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Konseyin bu sene 5 konuya odaklandığını belirten Young, şu bilgileri paylaştı:

"Gümrük Birliği modernizasyonu konusunu iki hafta önce (Almanya Başbakanı) Angela Merkel'i ziyaretimde ciddi bir şekilde ele aldık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde dijital dönüşüm konusunda Almanya'daki BMW ile iş birliği yapıyoruz. İki yıl önce Türkiye ile Almanya arasında tarihi bir imza atıldı. İlk defa iki ülke ortak ekonomik faaliyet konusunda bir iş birliğine imza attı. Bugün devamı da geliyor. Karşı taraf ülkeyle birlikte üçüncü ülkelerde neler yapabiliriz? Burada Afrika ve Orta Doğu ülkeleri gündemimizde. Yani Türk ve Alman şirketleri bir araya gelip söz konusu diğer kıtalarda ortak iş yaparak güçlerini birleştiriyor."

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin en büyük hedefinin dünyada en büyük 10 ekonomi arasına girmek olduğunu hatırlattı.

Bunun kolay bir yolculuk olmadığını vurgulayan Burkay, "BTSO olarak DEİK ile yurt dışında çok önemli faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Fotoğrafın büyüğünü doğru tahlil edemedikçe kendi oyun planımızı kurmamız mümkün değil. Bugün sahip olduğumuz gücü ve kabiliyeti doğru hesaplayıp geleceği şekillendirecek yol haritamızı da hep birlikte çıkarmamız gerekiyor." dedi.

"146 adet ülke bazlı iş konseyi ile faaliyet gösteriyoruz"

Daha sonra, DEİK Başkanı Nail Olpak moderatörlüğünde, gazeteciler Hakan Çelik, Vahap Munyar ve Abdurrahman Yıldırım'ın katıldığı panele geçildi.

Panelde konuşan Olpak, iş dünyasına dış ticarette pusula görevi gören, yeni ufuklar açan DEİK'in 1985 yılında kurulduğunu anımsattı.



Ülkeler arası iş konseyleriyle faaliyet gösteren DEİK'in, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın talimatıyla başbakanlığı döneminde kurulduğunu anlatan Olpak, "Bugüne geldiğimizde tüm dünyaya yayılmış 146 adet ülke bazlı iş konseyi ile faaliyet gösteriyoruz. Bunun içinde Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi de var. DEİK'e girdikten sonra öğrendiğim Yeşil Burun Adaları İş Konseyi de var. Dünyanın dört bir tarafına yayılan, bugün itibarıyla büyükelçilik sayısından biraz fazla, dünya üzerindeki ticaret müşavirliği sayısından da daha fazla noktaya yayılmış çok güzel bir network havuzu sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, sivil toplum kuruluşu olan DEİK'in Ankara, hükümet ve devletle bağlarının da olduğunu aktardı.

Sektörel değil ülke bazlı yapılandıkları için kendileri için güzel bir sinerji oluştuğunu söyleyen Olpak, şunları kaydetti:

"DEİK Yönetim Kurulu olarak iyi olduğunu düşündüğümüz faaliyetler içindeyiz ama bu faaliyetleri ne ölçüde duyurma konusunda aktifiz diye kendimize sorduk. Firmalar DEİK'ten nasıl faydalanabilir kısmını anlatmak için bu etkinliğin başlangıcını buradan yaptık. İkinci kısmı da ticari diplomasi diyoruz. Ülkelerin bugün geldiği nokta çerçevesinde ticaret ve diplomasinin beraber gitmesi gerekiyor ve burada sivil kanadın da aktif olması gerekiyor. Elbette siyasetçilerin, ülkeyi yönetenlerin yaptığı görüşmeler birinci planda ama sivil kanadın da sesinin yükseldiği çerçevede bunun etkilerini görüyoruz dediğimiz bir yapı var."

Ticari diplomasi, dış ticaret, ihracat ve ekonomi konularının ele alındığı panele, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Kaynak: AA