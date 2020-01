DEİK bünyesinde 145 iş konseyinin yönetim seçimleri yapıldı

12.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:33

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) bağlı 145 iş konseyinin seçimli genel kurulu, Cumartesi günü eş zamanlı yapılarak, yeni başkanlar ve yürütme kurulu üyeleri seçildi.

İki yılda bir düzenlenen seçimlerde toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. DEİK Başkanı Nail Olpak, "İş konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, İş Konseylerimiz ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

DEİK'te iki yıl süresince görev alacak İş Konseyi Başkanlarının listesi: Türkiye-ABD İş Konseyi Mehmet Ali YalçındağTürkiye-Afganistan İş K. Süleyman CilivTürkiye-Almanya İş Konseyi Steven YoungTürkiye-Angola İş Konseyi Abdullah ErişTürkiye-Arjantin İş Konseyi Nüket Küçükel EzberciTürkiye-Arnavutluk İş K. A. Galip TözgeTürkiye-Avustralya İş K. Mustafa MertcanTürkiye-Avusturya İş K. Gülsüm AzeriTürkiye-Azerbaycan İş K. Selçuk AkatTürkiye-Bahreyn İş Konseyi Bilgün GürkanTürkiye-Bangladeş İş K. Hülya GedikTürkiye-Belarus İş Konseyi Yılmaz SoycanTürkiye-Belçika İş Konseyi Aysu Özlem GökçeTürkiye-Benin İş Konseyi Halit İnciTürkiye-BAE İş Konseyi Tevfik ÖzTürkiye-Bosna Hersek İş K. Muzaffer ÇilekTürkiye-Brezilya İş Konseyi Nihal KayarTürkiye-Bulgaristan İş K. Mustafa Zeki SarıbekirTürkiye-Burkina Faso İş K. Ahmet DalTürkiye-Burundi İş Konseyi Sedat KaymakTürkiye-Cezayir İş Konseyi Fuat TosyalıTürkiye-Cibuti İş Konseyi Salım MetinTürkiye-Çad İş Konseyi Can Hakan KaracaTürkiye-Çekya İş Konseyi Nazmı V. AkımanTürkiye-Çın İş Konseyi Korhan KurdoğluTürkiye-Danimarka İş K. Emrah İnceTürkiye-Ekvador İş Konseyi Reşat OvalıTürkiye-Ekvator Ginesi İş K. Adnan BostanTürkiye-Endonezya İş K. İlhan ErdalTürkiye-Estonya İş Konseyi Engin TumbazTürkiye-Etiyopya İş Konseyi Cüneyt ÇökeTürkiye-Fas İş Konseyi Mehmet BüyükekşiTürkiye-Fildişi Sahili İş K. Merve YalçınTürkiye-Filipinler İş Konseyi İlkem ŞahınTürkiye-Filistin İş Konseyi Cemalettin KerimTürkiye-Finlandiya İş Konseyi Halil KullukTürkiye-Fransa İş Konseyi Hüseyin Çağatay ÖzdoğruTürkiye-Gabon İş Konseyi Ersel TopaloğluTürkiye-Gambiya İş Konseyi Şaban DinçTürkiye-Gana İş Konseyi Turan KoçyiğitTürkiye-Gine İş Konseyi Fatih Volkan KazovaTürkiye-Güney Afrika İş K. Fatih Kemal EbiçlioğluTürkiye-Güney Sudan İş K. Zafer TopaloğluTürkiye-Gürcistan İş Konseyi Cemal YangınTürkiye-Hırvatistan İş K. Mustafa Sani ŞenerTürkiye-Hindistan İş Konseyi Tevfik DönmezTürkiye-Hollanda İş Konseyi Murat ÖzyeğinTürkiye-Hong Kong İş K. Talip Murat KolbaşıTürkiye-Irak İş Konseyi Emin TahaTürkiye-İngiltere İş Konseyi Osman OkyayTürkiye-İran İş Konseyi Osman AksoyTürkiye-İrlanda İş Konseyi Remzi GürTürkiye-İspanya İş Konseyi Zeynel Abidın ErdemTürkiye-İsrail İş Konseyi I. Sinan AkTürkiye-İsveç İş Konseyi Hasan ErendemirTürkiye-İsviçre İş Konseyi Yılmaz YıldızTürkiye-İtalya İş Konseyi Zeynep Bodur OkyayTürkiye-Japonya İş Konseyi Şerif TosyalıTürkiye-Kamboçya İş K. Volkan ÖztürkTürkiye-Kamerun İş Konseyi Aygen YenigünTürkiye-Kanada İş Konseyi Nurdan ErbuğTürkiye-Karadağ İş Konseyi Naser AlimTürkiye-Katar İş Konseyi M. Başar ArıoğluTürkiye-Kazakistan İş K. Yüksel YıldırımTürkiye-Kenya İş Konseyi Gökhan GülTürkiye-Kırgızistan İş K. Aydın MıstaçoğluTürkiye-KKTC İş Konseyi Nazım HikmetTürkiye-Kolombiya İş K. Kemal Tahir GüleryüzTürkiye-Kongo C. İş Konseyi Tamer TaşkınTürkiye-Kongo Dem C. İ.K. Mehmet Hilmi KağnıcıTürkiye-Kore İş Konseyi Alı KibarTürkiye-Kosova İş Konseyi Merve Özer YılmazTürkiye-Kuveyt İş Konseyi Ebru ÖzdemirTürkiye-Kuzey Makedonya Bilal KaraTürkiye-Küba İş Konseyi Mehmet Bülent AymenTürkiye-Letonya İş Konseyi Mustafa Necatı İşolTürkiye-Lıbya İş Konseyi Murtaza KaranfilTürkiye-Lıtvanya İş Konseyi Gökhan YavuzerTürkiye-Lübnan İş Konseyi Abdulkadir AkkuşTürkiye-Lüksemburg İş K. Atılla Demir YerlikayaTürkiye-Macaristan İş K. Adnan PolatTürkiye-Madagaskar İş K. Yalçın KıroğluTürkiye-Malavi İş Konseyi Müjde FerahlıTürkiye-Malezya İş Konseyi Hasan GümüşTürkiye-Mali İş Konseyi Fatih AltunbaşTürkiye-Malta İş Konseyi Halis Ali ÇakmakTürkiye-Mauritius İş Konseyi Berna GözbaşıTürkiye-Meksika İş Konseyi Ayşe Nazlı Dereli ObaTürkiye-Mısır İş Konseyi Muhammet Mesut ToprakTürkiye-Moğolistan İş K. Cengiz GülTürkiye-Moldova İş Konseyi Sinan BoraTürkiye-Moritanya İş Konseyi Zeynel Abidin KaymakTürkiye-Mozambik İş Konseyi Süheyla Çebi KarahanTürkiye-Namibya İş Konseyi Günnur DikerTürkiye-Nepal İş Konseyi Mehmet Mustafa AkıncılarTürkiye-Nijer İş Konseyi Murat Efendi AtaerTürkiye-Nijerya İş Konseyi Hakan ÖzelTürkiye-Norveç İş Konseyi Mehmet Selahattin ÜnlüTürkiye-O. Amerika Karayipl. Oğuz SatıcıTürkiye-Özbekistan İş K. İzzet EkmekçibaşıTürkiye-Pakistan İş Konseyi Ahmet Cengiz ÖzdemirTürkiye-Peru İş Konseyi İbrahim YıldırımTürkiye-Polonya İş Konseyi Ercan Emrah DumanTürkiye-Portekiz İş Konseyi Özer ÖzTürkiye-Romanya İş Konseyi Ömer SüsliTürkiye-Ruanda İş Konseyi Erhan BarutoğluTürkiye-Rusya İş Konseyi Mithat YenigünTürkiye-Senegal İş Konseyi İhsan ŞahinTürkiye-Seyşeller İş Konseyi Av. Süleyman BoşçaTürkiye-Sırbistan İş Konseyi Bayram AkgülTürkiye-Sierra Leone İş K. Aybars ÜnalTürkiye-Singapur İş Konseyi İbrahim Süha GüçsavTürkiye-Slovakya İş Konseyi İsmet GüralTürkiye-Slovenya İş Konseyi Fatih CanpolatTürkiye-Somalı İş Konseyi Ahmet Samı İşlerTürkiye-Sri Lanka İş Konseyi Beşir UğurTürkiye-Sudan İş Konseyi Serdar YıldızgörerTürkiye-Suriye İş Konseyi Sait KılıçTürkiye-Suudi Arabistan İş K. Fatih GürsoyTürkiye-Şili İş Konseyi Mehmet Bahadır BalkırTürkiye-Tacikistan İş Konseyi Cihangir Fikri SaatçioğluTürkiye-Tanzanya İş Konseyi Aytaç Muhittin DinçerTürkiye-Tayland İş Konseyi Cemil ÇakarTürkiye-Tayvan İş Konseyi Nejat Oğuz KarayeğenTürkiye-Togo İş Konseyi Berna AkyıldızTürkiye-Tunus İş Konseyi Mustafa DenizerTürkiye-Türkmenistan İş K. Halil AvcıTürkiye-Uganda İş Konseyi Ercan AtaTürkiye-Ukrayna İş Konseyi Ruşen ÇetinTürkiye-Umman İş Konseyi Ümit KilerTürkiye-Ürdün İş Konseyi Ömer Faruk AkbalTürkiye-Venezuela İş K. Ahmet Altuğ OğuzTürkiye-Yemen İş Konseyi Muhammet Uğurcan BarmanTürkiye-Yeni Zelanda İş K. Mehmet Emin HitayTürkiye-Yeşil Burun İş K. Esat Onur TuğayTürkiye-Yunanistan İş K. Levent Sadık AhmetYurt Dışı Yatırımlar İş K. Abdullah ÇerekçiTürkiye-Zambiya İş Konseyi Esra CevahirTürkiye-Zimbabve İş Konseyi Hıfsı SoydemirSağlık İş Konseyi Dr. Reşat BahatUluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Munis ÖzerEnerji İş Konseyi Haluk Kalyoncu

Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Prof. Dr. İrfan Gündüz (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA