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DEİK Başkanı Olpak'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için tebrik mesajı Açıklaması

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
DEİK Başkanı Olpak'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için tebrik mesajı Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Özellikle piyasalardaki hareketliliğin yoğun olduğu bu dönemde; özel sektörü yakından tanıyan, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında da üst düzey görev almış olan Sayın Dr.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Özellikle piyasalardaki hareketliliğin yoğun olduğu bu dönemde; özel sektörü yakından tanıyan, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında da üst düzey görev almış olan Sayın Dr. Nureddin Nebati'nin bizlerle yakın temasta olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Olpak, Hazine Ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında, iş dünyası olarak, hükümetle istişareye her zaman önem verdiklerini ve daima karşılık bulduklarını aktaran Olpak, özellikle piyasalardaki hareketliliğin yoğun olduğu bu dönemde, özel sektörü yakından tanıyan, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında da üst düzey görev almış olan Nebati'nin kendileriyle yakın temasta olacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Olpak, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı süresince yakın çalışma fırsatı bulduğumuz Sayın Bakanımız Dr. Nureddin Nebati ile, bu çalışmalarımızın Bakanlığı döneminde de verimli bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nebati'ye yeni görevi dolayısıyla başarılar dileyen Olpak, görevini devreden eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a da görev süresince iş dünyasına ve DEİK'e verdiği destekler için teşekkür etti.

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AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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