DEİK Başkanı Olpak: Savaştan etkilenmemek için tedbirler alarak faaliyet yapıyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşti. DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıda ülke ekonomisinin, süreç içerisindeki beklentilerin, sorun ile taleplerin ve Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğunu söyledi. Herkesin beklentisinin bir an önce savaşın sonuçlanması ve can kayıplarının olabildiğince az tutulup barışın sağlanması olduğunu dile getiren Olpak, "Bu konular başta olmak üzere bize etkileri de dahil geniş bir değerlendirme yaptık. Savaş hiçbirimizin istediği bir şey değil. Sonuçları itibariyle baktığımızda da her iki ülke ile de çok yoğun ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, her iki ülkeden de vazgeçmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

TABLONUN OLUMSUZ TARAFLARININ HEPİMİZ FARKINDAYIZ

Etkiler çerçevesinde değerlendirmeler yaptıklarının altını çizen Olpak, "Başta ihracat ürünlerimizin lojistiğinden hatta ithalat ürünlerini de katmamız lazım çünkü ciddi şekilde hem ham madde hem de gıda maddesi ithalatımız var. Bu işin bir lojistik tarafında karşımıza çıkan sorunlarımız var. İkincisi de hadisenin mali ve finansal boyutunda para transferleri dahil olmak üzere Rusya'ya yapılan kısıtlamaları düşündüğümüzde bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Bunların değerlendirmesini yaptık. Tablonun elbette olumsuz taraflarının hepimiz farkındayız ama çözülebilmesine yönelik olarak mevcut finansal sistemde Türkiye üzerinde bir kısıtlama ve ambargo olmadığı için kendi sistemimizde nasıl çözebilirizi detaylı bir şekilde konuştuk. Ekonomik anlamdaki değerlendirmeyi hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

KUR KORUMALI MEVDUATTA VADENİN 3 AYA İNMESİNDEN MEMNUNUZ

İHRACATÇILARIMIZIN ÖNEMLİ DESTEKLERE İHTİYACI OLUYOR