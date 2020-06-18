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DEİK Başkanı Olpak: "Moldova ile ticaret hacmimizi artırmalıyız"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bulunduğumuz yıl içinde Moldova ile karşılıklı ticaret hacmimiz artarak yaklaşık 500 milyon doları geride bıraktı.

DEİK Başkanı Olpak:
18.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:22

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bulunduğumuz yıl içinde Moldova ile karşılıklı ticaret hacmimiz artarak yaklaşık 500 milyon doları geride bıraktı. Ancak arasında serbest ticaret anlaşması olan iki dost ülke için bunu yeterli bulmuyorum. Karşılıklı ticaret hacmimizi artırmalıyız." dedi.

DEİK'in, iş konseylerinin paydaş kuruluşlarıyla iş ve yatırım fırsatları ile sektörel iş buluşmaları için düzenlediği yeni online toplantı serisi "DEİK Interconnected Business Series"in ilki Moldova ile gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, DEİK Başkanı Nail Olpak ile Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea katıldı.

Toplantının açılışında konuşan DEİK Başkanı Olpak, 20 Mart itibarıyla video konferans yöntemiyle uluslararası toplantılar düzenlediklerini belirterek, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sorunlar yerine ülkeler arası ticareti geliştirmeye yönelik konuların konuşulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Moldova'nın, serbest ekonomik bölgelerinde her ölçekte yatırımcıya teşvik sunduğunu belirten Olpak, Türk iş insanlarının Moldova'da tekstil, tarım, gıda işleme ve paketleme, inşaat alanlarında faaliyet göstermesi için birçok fırsat bulunduğunu söyledi.

Olpak, "Bulunduğumuz yıl içinde Moldova ile karşılıklı ticaret hacmimiz artarak yaklaşık 500 milyon doları geride bıraktı. Ancak arasında serbest ticaret anlaşması olan iki dost ülke için bunu yeterli bulmuyorum. Karşılıklı ticaret hacmimizi artırmalıyız. Daha çok çalışacağız. Bu tür toplantılar da zaten bu amaca hizmet ediyor." diye konuştu.

"Türk müteahhitleri kaliteli ve zamanında iş yapıyor"

Nail Olpak, Türkiye ile Moldova'nın ekonomik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik şunları kaydetti:

"İş dünyamızın Moldova ile gerçekleştirdiği ticarette en sık karşılaştığı sorun, ülkemiz menşeli ürünlerin Moldova'ya ithali sırasında Moldova Gümrük İdaresi tarafından ürünlerimize yönelik yeniden değerleme yapılmasına ilişkin uygulamalardır. Bu sebeple ülkemiz menşeli ürünlerin Moldova pazarına giriş maliyetleri önemli ölçüde artmakta ve ürünlerimizin ithalat süreci uzamaktadır. Bu uygulamanın en yakın zamanda sona erdirilmesi iki ülke iş birliğimiz açısından büyük önem taşıyor.

Altyapının iyileştirilmesi amacıyla Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kaynakları ile finanse edilen projeler, ülkemiz müteahhitlik/teknik müşavirlik firmaları açısından fırsatlar sunuyor. Türk müteahhit firmalarının Moldova'da gerçekleştirdikleri projelerde kaliteli ve zamanında iş yapma konusundaki bilinirlikleri ve güvenirlikleri yüksektir."

Olpak, Moldova'nın enerjide dışa bağımlılığının azaltılabilmesi ve yararlanılan enerji türleri ile bunların temin edildiği kaynak ülkelerin çeşitlendirilmesi için enerji alanında yatırım imkanlarının iki ülke firmaları arasında iş birliği potansiyeli oluşturduğunu vurguladı.

Türk firmalarının Moldova kara yollarının yenilenmesi ve şehirlerin yol ve diğer belediye hizmetleri çerçevesindeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla hazırlanan projelerde yer almasının mümkün olduğunu belirten Olpak, bu çerçevede daha fazla iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Toplantı, sunumların ardından ikili iş görüşmeleri ile sona erdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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