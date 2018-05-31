Deik Başkanı Olpak: "Kısa Vadeli Borç Çeviriminde Bir Sorun Görünmüyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bakıyorum, bu denli ani ve bu denli yüksek orandaki bir parite değişimine sebep olacak hangi ani ekonomik kötüleşmeyi yaşadık diye, bir sebep bulamıyorum. Enflasyon ve cari açık derseniz, bugünün konusu değil ki. Ben kendimi bildim bileli gündemimizde. İşsizlik, çok daha iyi olmalı elbette, ama pozitif yönde azalarak ilerliyor. Büyüme derseniz, gıpta seviyesinde. Kısa vadeli borç çeviriminde bir sorun görünmüyor." dedi.

DEİK tarafından düzenlenen iftar programı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Mohamed Osman Elrekaby, Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Azhari Abdel-Gadir, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK üyeleri ve çok sayıda iş adamının katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Programda konuşan Olpak, Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ramazan, değişimin adıdır. Sadece bedenin değil, ruhuyla da oruçlu olarak, değişimin öğrenildiği aydır. Hep söylüyoruz, 'Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir ve değişim, ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.' Değişimin kapısını içeriden açacak olanlar, başkaları değil, bizleriz. Şikayet etmeyip aksiyon alacak olan, risk alacak olan, bunun karşılığında başarı gelince, ödülünü hak edecek olan da biziz. Değişimi ıskalayan, gelişimi ıskalar ve onun neticesinde de, hayatı ıskalar.

Yaklaşan bir seçim var. Öncelikle, seçim sürecinin, sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini ve sonunda, milletimizin vereceği karara hep birlikte saygı duyarak tamamlayacağımız bir seçim olmasını diliyorum. Önemli bir değişimi de burada yaşayacağız. 95 yıllık siyasi geleneğimizde, çok önemli bir kilometre taşını geride bırakıyoruz. Referandumla kabul edilen ve ilk uygulamasını 25 Haziran'dan itibaren yaşayacağımız, bir dönüm noktası. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen, ama kendi adıma bir türlü çözemediğim, kuvvetler ayrılığı prensibinin, güçlü bir şekilde uygulanacağının ifade edildiği bir değişim."

İş dünyasının, huzur, güven, pozitif istikrar istediğini belirten Olpak, iş dünyasının aynı zamanda, belirsizlikten hoşlanmayıp önünü görmek istediğine dikkati çekti.

"Seçimler, demokrasinin vazgeçilmezi"

Nail Olpak, seçimlerin, demokrasinin vazgeçilmezi olduğuna dikkati çekerek, "Ama, son yıllarda, çok sık seçim yaptık. Dileğim, 24 Haziran'dan sonra seçimlerin yasal süreçlerinde yapılması. Böylece, iş insanları olarak, çok sık seçim gündeminden çıkalım ve işimize daha fazla odaklanalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelere de değinen Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimizi yakından ilgilendiren ve olumsuz anlamda etkileyen, ani ekonomik gelişmeler yaşıyoruz. Piyasa tabiriyle, dövizdeki zıplama seviyesinde yükselişten bahsediyorum. Bakıyorum, bu denli ani ve bu denli yüksek orandaki bir parite değişimine sebep olacak hangi ani ekonomik kötüleşmeyi yaşadık diye, bir sebep bulamıyorum. Enflasyon ve cari açık derseniz, bugünün konusu değil ki. Ben kendimi bildim bileli gündemimizde. İşsizlik, çok daha iyi olmalı elbette, ama pozitif yönde azalarak ilerliyor. Büyüme derseniz, gıpta seviyesinde. Kısa vadeli borç çeviriminde bir sorun görünmüyor.

Faizler, hep konuştuğumuz, tartıştığımız, şikayet ettiğimiz konu. Sıra geliyor, dış konjonktür ve iç konjonktüre. Bu noktada ihtiyacımız olan şey, hem gidişatın önünü almaya yarayacak önlemleri hızla almak ve bundan sonra alınacak önlemleri de net bir şekilde açıklayarak piyasayı ikna ederek rahatlatmak, hem de birilerinin kötü niyetle ortaya saldığı, serbest piyasa ekonomisi ortadan kaldırılacak, kambiyo rejimi değişecek, sermayeye kısıtlama gelecek, dolar 10 TL olacak söylemlerine, doyurucu açıklamalarla cevap vererek, hep ihtiyacımız olan o güveni vermeye devam etmektir."

Ekonominin bir matematiği olduğunu anımsatan Olpak, "Ekonomi, bir beklenti yönetimidir." dinamiğinin de en az ekonominin matematiği kadar önemli olduğunu, bunun sağlanması halinde seçim süreciyle bağlantılı olarak köpürtülen bu dönemin sonunda, yola daha emin adımlarla devam edileceğini söyledi.