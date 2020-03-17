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Merkez Bankası, Ekonomi

DEİK Başkanı Olpak: İş dünyası nefes alacak

DEİK Başkanı Olpak, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

17.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:19
DEİK Başkanı Olpak: İş dünyası nefes alacak

DEİK Başkanı Olpak, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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