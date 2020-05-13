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DEİK Başkanı Olpak: "Bakan Albayrak kafamızdaki tüm soru işaretlerini giderdi"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin, "(Katılımcıların) hepsinin söylediği şu: Özlediğimiz, arzu ettiğimiz bir toplantı yaptık. Kafamızda soru işaretleri yok. Sürecin kazananı biz olacağız." dedi.

DEİK Başkanı Olpak:
13.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:36

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin, "(Katılımcıların) hepsinin söylediği şu: Özlediğimiz, arzu ettiğimiz bir toplantı yaptık. Kafamızda soru işaretleri yok. Sürecin kazananı biz olacağız." dedi.

Olpak, Bakan Albayrak'ı ağırladıkları ve video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen DEİK Talks programına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uzun zamandır yapmayı arzu ettikleri toplantıya 500'ün üzerinde DEİK üyesinin katıldığını dile getiren Olpak, öncesinde üyelerden ve iş konseyi başkanlarından aldıkları soruları Albayrak'a hiçbir kısıtlama olmadan tüm açıklıkla sorduklarını söyledi.

Türkiye'nin döviz rezervlerinin yeterli olup olmadığı, TCMB rezervlerinin düşüp düşmediği, piyasaya döviz likiditesi vermekte zorlanıp zorlanmadığı gibi sorular başta olmak üzere merak edilen konuları Albayrak'a sorduklarını kaydeden Olpak, "Swap çalışmalarından sermayeye kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine kadar bütün konular açık yüreklilikle hem benim hem de üyelerimiz tarafından soruldu. Toplantı beklediğimizden biraz da uzun sürdü, 2,5 saati aştı. Bakanımız da bütün bu sorulara açık yürekli şekilde sorulardan imtina etmeden teker teker cevap verdi." diye konuştu.

Olpak, Türkiye'nin dönemde önünde bulunan fırsatları da değerlendirdiklerini belirterek, "Çünkü Türkiye, süreci hem sağlık anlamında hem de ekonomik anlamda yönetme konusunda ortaya koyduğu performansla ayrıştı. Bu ayrışmanın bugün itibarıyla bizse artısı olduğu gibi bundan sonraki artıları da bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte tedarik ve arz zincirini koparmadan karşısına güven verenlerin bundan sonra kazanacağını anlatan Olpak, "Avrupa gibi zengin olan pazar tedarikin, tek tedarikçiye bağlanmamanın ne kadar önemli olduğunu gördü." dedi.

Olpak, bu kapsamda yapılacak muhtemel yatırımlar için ülkenin yatırım cazibesinin artırılacak sürdürüleceğini söyledi.

"Türkiye en serbest sermaye hareket rejimine sahip ülkelerden"

DEİK Başkanı Olpak, "Böylesi bir ortamda kafaların karışık olduğu ortamda ekonomi yönetiminin başında olan bakanımızın verdiği mesajlar hepimiz açısından önemliydi." diye konuştu.

Kurda iki yıl önceki hararetli seviyelere tekrar gelindiğini dile getiren Olpak, o zaman ortaya konulan ekonomi programı sayesinde hedeflerin yakalandığını, 2020'ye de iyi girildiğini anlattı.

Olpak, hedefleri yakalayan ekonomi yönetiminin başındaki Bakan Albayrak'ın 2020 ve sonrası için öngörülerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kendisi karamsar görünse biz de karamsar olurduk. Programa sadık kalınacağını, yeni Ekonomi Programı çerçevesinde hareket edileceğini bir kez daha ifade etti. Döviz rezervlerimiz noktasında herhangi bir sıkıntı içerisinde olmadığımızı, yükümlülükler noktasında herhangi bir problem olmadığını, sermayeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir kısıtlama getirilmesinin düşünülmediğini, Türkiye'nin en serbest sermaye hareket rejimine sahip ülkelerden birisi olduğunu ifade etti. DEİK Başkanı olarak toplantıdan, kendimize, ülkemize, milletimize, devletimize ve idarecilerimize güvenen bir iş adamı olarak çıktım. "

Olpak, toplantıdan kafaları daha net ve soru işaretleri giderilmiş olarak çıktıklarını belirterek, "Toplantı sonrası katılımcılardan çok mesaj aldım. Hepsinin söylediği şu: özlediğimiz, arzu ettiğimiz bir toplantı yaptık. Kafamızda soru işaretleri yok. Ülkemize, devletimize ve milletimize güveniyoruz. Hem bugünkü sorunun üstesinden öncekiler gibi geleceğiz hem de bundan sonraki sürecin kazananı biz olacağız. Çok net bir şekilde bana ifade edilenler bunlar." dedi.

"Toplantı çok kapsamlı ve verimli geçti"

DEİK Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Bakan Albayrak'ın her türlü soruya açık sözlü ve detaylıca cevap verdiğini belirterek, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık tarafında çok önemli bir sınav verdiğini ve kıymetli bir kazanım sağladığını dile getiren Özyeğin, bu kazanımın ülkeye önemli getirileri olacağını anlattı.

Özyeğin, "Önümüzdeki dönemde hem iç hem dış ticareti mümkün olduğu kadar geri getirme noktasında hepimiz el birliğiyle bir çalışma içerisinde olacağız. Bakan Albayrak ile dış ticaretin bir an evvel eski seviyelerine hatta daha ileri seviyelere gelmesi konusunda kapsamlı, verimli ve güzel bir toplantı yaptık." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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