DEİK Başkanı Olpak: "2020 büyümesi gelecek için pozitif sinyal verdi"
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DEİK Başkanı Olpak: "2020 büyümesi gelecek için pozitif sinyal verdi"

01.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:57
DEİK Başkanı Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin pandemi sürecinde büyüyen nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "2020 yılı büyüme verileri pandemiye rağmen büyüdüğümüzü ortaya koydu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin pandemi sürecinde büyüyen nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "2020 yılı büyüme verileri pandemiye rağmen büyüdüğümüzü ortaya koydu. 2020 büyümesi, gelecek için pozitif sinyal verdi." ifadelerini kullandı.

Olpak, büyüme verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin herkesin planlarını altüst ettiğini aktardı.

Sürecin başında endişeli olduklarını, çok belirsizlik bulunduğunu belirten Olpak, "Ama dönüp baktığımızda endişelerin bir kısmı hala devam etse de çok hızlı bir adaptasyonla ekonomimizi ayakta tutmanın yollarını aradığımızı ve koşulların elverdiği ölçüde de başarı sağladığımızı görüyoruz. Elbette etkilendik ve salgın nedeniyle olumsuzluklar yaşadık. Ama bunun yanı sıra salgına rağmen sanayide yükselen potansiyelimizin, yerli üretim gücümüzün ve sürece hızla adapte olma kabiliyetimizin önemini bir kez daha gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"2021 büyümesinin yüzde 5 seviyesinin üstünde olabileceğini öngörüyorum"

Nail Olpak, geçen yıl yaptıkları açıklamalarda, 2020'yi bazı kuruluşların eksi yüzde 5 tahminine rağmen yüzde 1'in üzerinde pozitif bir büyümeyle kapatmayı beklediklerini söylediklerini bildirdi.

Olpak, "Bugün açıklanan 2020 yılı büyüme verileri, pandemiye rağmen büyüdüğümüzü ortaya koydu. 2020 büyümesi, gelecek için pozitif sinyal verdi. Pandemi sürecinde büyüyen nadir ülkelerden biri olduk. Yıllık büyümemiz yüzde 1,8 oldu. 2020 yılı son çeyrek büyümemiz de yüzde 5,9 oldu." ifadelerini kullandı.

2020 yılının tamamına bakıldığında GSYH bileşenleri açısından en hızlı artışın yatırımlar tarafında yaşandığını vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Buna göre, yatırımlar yüzde 6,5 büyüdü. Yatırımların büyümesi, tarım ve sanayi sektöründe büyüme son derece önemli ve sevindirici. Makine ve teçhizat yatırımlarında 2020'de yıllık büyüme yüzde 21'i aştı. 2020'nin son çeyreğinde ise makine ve teçhizat yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 arttı. Makine ve teçhizat yatırım harcamaları yıllık artışı yüzde 38,7 ile son 9,5 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi ve gelecek dönem üretim faaliyetleri için pozitif sinyal verdi. Elbette her şey toz pembe değil. Küçük esnaf ve hizmetler sektörü başta olmak üzere turizm, eğitim, ulaşım, lojistik ve inşaat sektöründe sorunlar var. Özellikle geniş kesimleri etkileyen sektörlere odaklı çözüm ve desteklere devam etmemiz gerekiyor.

2021 yılı ülkemiz ekonomisi için beklentilerimizi değerlendirecek olursak, dengeli iç talep ve güçlü dış talep katkısıyla büyümenin 2021 yılında iyi bir sıçrama yapması beklenmektedir. Bu çerçevede 2021 yılı büyümesinin dünya çapında olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa yüzde 5 seviyesinin üstünde olabileceğini öngörüyorum. Ekonomik aktivite üzerindeki en büyük risk hiç kuşkusuz salgının seyri ve buna ilişkin alınan tedbirler olacak. 2020'nin son ayında aşı ile ilgili umutların artmış olması, 2021 yılına daha olumlu bakmamızı sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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