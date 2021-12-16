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DEİK Başkanı Nail Olpak'tan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

DEİK Başkanı Nail Olpak'tan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, asgari ücretteki artışa ilişkin, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, asgari ücretteki artışa ilişkin, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ortamın şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerindeki bozulma ile gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların, Türkiye'de de enflasyonun artmasında pay sahibi olduğunu aktaran Olpak, "Yıllık enflasyon şu anda yüzde 20 bandında. İş dünyamız da dahil olmak üzere, yüksek enflasyonun olduğu bir ortamı hiçbirimiz istemeyiz. Ancak tüm dinamikleriyle değerlendirdiğimizde, bundan en çok zarar gören kesimin ücretli çalışanlar ve ücretli çalışanlar arasında da asgari ücretle çalışanlarımız olduğunu görüyoruz. Bu kesimin, özellikle de çift haneli büyüme göstermesini beklediğimiz 2021 yılında sadece enflasyon kadar zam alması ve büyümeden pay almaması elbette kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.

Olpak, asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde bir artışa gidildiğini belirterek, "Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yüzde 50,4 artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücret, enflasyonun ciddi miktarda üzerinde bir ücret artışına gidildiğini gösteriyor. Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşverenin yükünün azaltılmasına da değinen Olpak, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yüzde 50 gibi büyük bir ücret artışı yapılırken, bir yandan da asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nin kaldırılması da aslında asgari ücret alan çalışanlarımıza verilen değerin bir göstergesi olup bu yolla işverenin yükünü de önemli ölçüde azaltmıştır. Gelinen aşamada hem işçi refahının arttığını hem de işverenlerimizin bu maliyet artışından etkilenmeyeceğini görmek bizi oldukça memnun etti. Hem çalışanımıza hem de işverenimize hayırlı olsun."

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AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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