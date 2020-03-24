SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› DEİK Başkanı Nail Olpak: "Koronavirüs'e karşı hükümet ve finans sektörü elini taşın altına koydu" - Ekonomi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Koronavirüs, Nail Olpak, Ekonomi

DEİK Başkanı Nail Olpak: "Koronavirüs'e karşı hükümet ve finans sektörü elini taşın altına koydu"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı başta hükümet olmak üzere, iş dünyası, girişimciler ve finans sektörü elini taşın altına koydu.

24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:30
DEİK Başkanı Nail Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı başta hükümet olmak üzere, iş dünyası, girişimciler ve finans sektörü elini taşın altına koydu." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Olpak, üç kamu bankası kredi taksitlerini öteleme, uygun koşullu kredi ve ilave finansman gibi imkanlarla reel sektöre hem de vatandaşımıza yönelik destek sağladıklarını, özel bankaların da bu yönde destek açıklamalarıyla topyekün mücadeleye katıldıklarını söyledi.

Olpak, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel ekonominin tüm aktörlerinin zorlu ve tarihi bir sınavdan geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz DEİK çatısı altında ülkesi için birleşen Türk iş dünyası temsilcileri olarak, sürecin en başından yakınen takip ediyor ve özel sektörden KOBİ'lerimize kadar tüm paydaşlarımızın taleplerini hükümetimizin ilgili kurumlarına iletiyoruz. Böyle bir sorunla ilgili hiçbirimizin tecrübesi yok. Her gün yeni gelişmelere ve durumlara şahit oluyoruz. Bu nedenle dinamik bir süreç yaşıyoruz. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomi yönetimimiz, vatandaşımız ve iş dünyamız için en başından beri hızlı tedbirler alıyor ve buna gerekli her durumda devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan başlayarak, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ve Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ile tüm bunların doğrultusunda finans sektörünün ardı ardına açıkladığı destekler, çarklarımızın dönmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kredi taksitlerinin ötelenmesi ve kredili mevduat hesabı limitlerinin artırılarak nakit döngüsüne katkı sağlayacaktır."

"Desteklerden memnunuz"

Açıklanan desteklerin, zaman kaybetmeden art arda devreye girdiğini gördüklerini dile getiren Olpak, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Nail Olpak, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı tebliğle belirlenen sektörler için nisan, mayıs ve haziran'da muhtasar ve KDV beyannameleri ödemelerinin 6'şar ay ötelenmesi tahribattan etkilenen firmalarımıza nefes aldıracak. Yine 65 yaş üstü vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemelerinin yasağın sonuna kadar ötelenmesi önemli. Türk Eximbak da bugün ihracatçımızı rahatlatacak adımlar açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da verilen desteklerden faydalanmanın ön şartı olarak istihdamın azaltılmaması gerektiğinin altını çizdi. Çarkları döndürmeye devam ettiğimiz sürece vatandaşımızın ekonomik çarkları da dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı başta hükümet olmak üzere, iş dünyasının, girişimcilerin ve finans sektörünün elini taşın altına koyduğunu belirten Olpak, "Sosyal mesafenin arttığı bu dönemde bu derece sıkı birliktelik hepimiz adına umut verici. El ele vererek bu zor süreci daha az hasarla atlatacağımıza inanıyorum."dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Ekonomi
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Ekonomi
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Ekonomi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Faik Öztrak Abdulhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ender Saraç Guido Senia Demet Şener
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: DEİK Başkanı Nail Olpak: "Koronavirüs'e karşı hükümet ve finans sektörü elini taşın altına koydu" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:39:40. #1.14#
title