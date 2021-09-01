DEİK Başkanı Nail Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre, bu yıl yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre, bu yıl yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre, bu yıl yüzde 9 bandında bir büyümenin sürpriz olmayacağını belirten Olpak, "Öncelikle bu güzel değerlendirmeyle geleceğe daha pozitif bakalım." ifadesini kullandı.

Olpak, 2021'in ikinci çeyreğinde GSYH'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle Türkiye GSYH'si yılın ilk yarısında yüzde 14,3 büyümüş oldu. Detaylara baktığımızda, neredeyse tüm sektörlerin büyümeye katkıda bulunduğunu görüyoruz. En büyük katkılar yüzde 45,8 büyüme ile hizmetler ve yüzde 40,5 büyüme ile sanayi sektöründen olurken, finans ve sigorta kesimi alınan makroihtiyati tedbirler neticesinde yüzde 22,7 daraldı, bu da normal bir sonuç. Bunların dışında kuraklığa rağmen tarım, inşaat, bilgi ve iletişim faaliyetleri başta olmak üzere tüm sektörlere yayılan bir büyüme görmek oldukça sevindirici ve gelecek için umut veren bir tablo ortaya koyuyor. Bu performansın yılın geri kalanında devam ederek yıllık büyümenin yüzde 9 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tedbirlerle makro finansal istikrar sağlandıkça, finans sektöründen de büyümeye pozitif katkı gelebilir."

Büyümenin talep tarafına bakıldığında ise hanehalkı tüketiminin yıllık yüzde 22,9 artış gösterdiğini aktaran Olpak, "İhracat yüzde 59,9, ithalat ise yüzde 19,2 artış göstererek net ihracatın katkısı pozitif gerçekleşti. Çok önemli bir başlık olarak, son 3 çeyrektir yaklaşık yüzde 32 ortalama ile büyüyen makine teçhizat yatırımları 4. çeyrekte de yüzde 35,2 büyürken, toplam yatırımlar ise bu çeyrekte yüzde 20,3 artış gösterdi. Özellikle yatırımlardaki yüksek artış, önümüzdeki dönem büyüme rakamları için iş dünyası olarak çok pozitif bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

"İş dünyamızın salgın döneminde yaşanan sıkıntıları fırsata çevirmeyi başardığını görüyoruz"

Nail Olpak, bu büyümenin arkasında teknik olarak elbette geçen yıldan gelen bir baz etkisinin söz konusu olduğuna işaret ederek, "Ancak, tüm dünyada aynı tablonun var olduğunu hatırlarsak iş dünyamızın salgın döneminde yaşanan sıkıntıları fırsata çevirmeyi başardığını görüyoruz. Tüm dünyada tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanırken özellikle sanayi sektörümüz 'İşlerimizi askıya almıyoruz' sloganıyla üretime ara vermeden devam etti. Böylece, en büyük ihracat pazarlarımızdan olan AB, Uzak Doğu'da yaşanan tedarik sıkıntısını ülkemizden karşılama yoluna gitti." ifadelerini kullandı.

Büyümenin arkasında yatan bir diğer etkenin de ihracata dayalı büyüme stratejisi olduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Yüksek büyüme yakalanan dönemlerde ithalat da arttığı için cari açığın daha büyük sorun olduğu dönemler de yaşadık. Fakat bu yıl rekor büyümeye rağmen cari açıktaki ciddi azalış ve finansmanına yönelik herhangi bir endişe bulunmaması çok önemli bir kazanım. Bu da özellikle ihracatımızın rekor seviyede artışıyla mümkün oldu. Bu sene yıllık ihracatımız ilk defa 200 milyar doların üstüne çıkmayı başarırken, yıl sonunda program hedefinin de üzerinde yaklaşık 210 milyar dolarlık bir ihracat tutarına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Net dış talep ve yatırım kalemlerinin bu dönemdeki toplam GSYH büyümesinin yarısından fazlasını oluşturarak sağlıklı büyüme desenini belirginleştirdiği bir görünüm hakim. Ayrıca, büyüme ekseninde kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik de son derece önemli. Makul bir enflasyon, kur ve faiz tarafında da makul ve stabil bir aralık ve temelde ekonomide öngörülebilirlik, en büyük hedefimiz."

Olpak, özellikle yatırımlardaki artışın, büyümenin sürdürülebilir olacağını da desteklediğini belirterek, kapsayıcı olmasının ise büyümenin tüm sektörlere ve istihdama katkısı ile mümkün olduğunu bildirdi.

En son açıklanan işsizlik rakamlarındaki gerileyişin de bunu teyit ettiğini aktaran Olpak, mayıs ayında yüzde 13 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının haziranda yüzde 12,4'e gerilediğini anımsattı.

Olpak, 2020 yılının geneli ve 2021'in ilk çeyreğinde olduğu gibi yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye ekonomisinin büyüme performansıyla dünyadan pozitif ayrıştığını vurgulayarak, "Aynı dönemde AB-27 ekonomisi yıllık yüzde 13,2 büyürken, OECD ülkeleri yüzde 13 büyüdü. Geçen yıl kapanma sürecinden daha erken çıkan Asya ülkeleri ise diğer gelişmiş ülkelere göre daha düşük orda büyüme performansı sergiledi. DEİK ve Türk iş dünyası olarak, aynı gayretle yatırım yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt