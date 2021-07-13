DEHŞETİN YAŞANDIĞI SÜNNET DÜĞÜNÜNDE ÇOCUKLARIN BABASI O ANLARI ANLATTI
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DEHŞETİN YAŞANDIĞI SÜNNET DÜĞÜNÜNDE ÇOCUKLARIN BABASI O ANLARI ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde sünnet düğününde tabanca ve pompalı tüfekle basarak bir çocuk ile bir kadının ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına yol açan Selim Avcı (23) tutuklanırken, düğün sahibi Selahattin Say (28), yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde sünnet düğününde tabanca ve pompalı tüfekle basarak bir çocuk ile bir kadının ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına yol açan Selim Avcı (23) tutuklanırken, düğün sahibi Selahattin Say (28), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Say, Düğün başlıyordu. Çocuklar ortada oynuyordu. Bu sırada biri gelerek, ateş etti. Can havli ile herkes kaçışmaya başladı. diye konuştu.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi'nde sokakta yapılan sünnet düğününde meydana geldi. Selahattin Say'ın çocukları Yiğitcan ve Selimcan için düzenlediği sünnet düğününü başladığı sırada gelen ve alkollü olduğu öğrenilen Selim Avcı, tabanca ve pompalı tüfekle katliama kalkıştı. Avcı'nın art arda ateşlediği silahlarından çıkan mermi ve saçmaların isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu Kumsal Demirezen (3), Elvan Gezer (31), A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. yaralandı. Düğüne katılan dehşet içerisinde kaçmaya çalışırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulunslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR ÇOCUK İLE BİR KADIN ÖLDÜ, 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Kumsal Demirezen ve Elvan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 8 yaralıdan 3'ünün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Düğünü bastıktan sonra kaçan Selim Avcı ile polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selim Avcı, adliye çıkışında, saldırıyı 30 kişi tarafından darbedildiğini öne ileri sürdüğü ağabeyininin intikamını almak için gerçekleştirdiğini söyledi.

DÜĞÜN SAHİBİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI

İkiz çocukları Yiğitcan ve Selimcan için sokak arasında sünnet şöleni düzenlediğini belirten Selahattin Say, mahalleden tanıdığını söylediği Avcı'nın silahla dehşet yaşattığını söyledi. Avcı ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Say, yaşananları şöyle anlattı

Oğullarım Yiğitcan ve Selimcan'ın sünnetiydi. Pazar günü yemek davetimize gelen misafirlerimizle ilgileniyorduk. Oğullarım ve kızım oynuyordu. Çalgıcılar daha yeni yerini almıştı. Ortada bir olay yoktu. Düğün başlıyordu. Çocuklar ortada oynuyordu. Bu sırada biri gelerek, ateş etti. Can havli ile herkes kaçışmaya başladı. Korku ve panikle mesafirler saldırıdan korunmaya çalışırken, saldırgan bastı gitti. Mahalleden tanıyorum. 'Merhaba' diyorduk ama sohbetimiz, husumetimiz yoktu. Kime, neye geldi bilmiyorum. dedi.

Olay anında düğünde bulunan Gürkan Erkek ise, Her şey bir anda oldu. Düğün daha yeni başlıyordu. Büyük ihtimal bir madde kullanmıştı. Tek başına geldi. Ateş ettikten sonra olay yerinde kaçtıö diye konuştu.

DEHŞETİN YAŞANDIĞI SÜNNET DÜĞÜNÜNDE ÇOCUKLARIN BABASI O ANLARI ANLATTI
DEHŞETİN YAŞANDIĞI SÜNNET DÜĞÜNÜNDE ÇOCUKLARIN BABASI O ANLARI ANLATTI
DEHŞETİN YAŞANDIĞI SÜNNET DÜĞÜNÜNDE ÇOCUKLARIN BABASI O ANLARI ANLATTI
DEHŞETİN YAŞANDIĞI SÜNNET DÜĞÜNÜNDE ÇOCUKLARIN BABASI O ANLARI ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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