Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da dehşete düşüren otomobille ezme görüntülerinin ortaya çıktığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da dehşete düşüren otomobille ezme görüntülerinin ortaya çıktığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan evli çiftin aileleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın dehşete düşüren cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille gelen bir şahsın kavga edenlere çarparak defalarca ezmeye çalıştığı gözlendi.

Polis 6 kişiyi gözaltına aldı

Olay sonrası bölgeye giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 21:41:38. #1.15#

title