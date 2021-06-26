Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da dehşete düşüren otomobille ezme görüntülerinin ortaya çıktığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da dehşete düşüren otomobille ezme görüntülerinin ortaya çıktığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan evli çiftin aileleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın dehşete düşüren cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille gelen bir şahsın kavga edenlere çarparak defalarca ezmeye çalıştığı gözlendi.

Polis 6 kişiyi gözaltına aldı

Olay sonrası bölgeye giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı