Dehşet tırının frenlerine bilirkişi heyeti bakacak

Bursa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı TIR faciasıyla ilgili davaya bilirkişi heyetinin sunacağı fren raporu yön verecek.

Tır sürücüsü Faruk Eskiçırak'ın kazaya TIR'ın boşalan frenlerinin sebep olduğunu söylemesi üzerine mahkeme, 2 makine mühendisi ile bir fren ustasından oluşan bilirkişi heyetini görevlendirip onların hazırlayıp sunacağı raporu beklemeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, 12 Mart günü Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 20 den fazla araca çarptı bazı araçları önüne katan tır yol kenarındaki bir şantiye alanına düşüp burada park halindeki bir kamyona çarparak durabildi.

Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler hayatını kaybederken; 34 kişi yaralandı. Pek çok aracın demir yığınına döndüğü kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHKEME TIR'IN FRENLERİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Sürücü Faruk Eskiçırak'ın savunmasında frenlerinin boşaldığını söylemesi üzerine nöbetçi mahkeme, bilirkişi oluşturulmasına karar verdi. İki makine mühendisi ve bir fren ustasından oluşan bilirkişi heyetinin TIR'ın fren sistemini incelemesi talep edildi. Bunun üzerine Emniyet otoparkından çekiciyle alınan TIR, polis eşliğinde İnegöl ilçesi Metal Sanayi'deki fren sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine getirildi. Bilirkişi heyeti, TIR'ın çekici kısmındaki iki tekerlekte bulunan frenleri ve 'imdat' freni olarak da bilinen araçtaki yardımcı fren sistemini inceledi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu, mahkemeye sunması bekleniyor.

FRENLER BOŞALDI, KAZA ANINI HATIRLAMIYORUM

Kazanın ardından gözaltına alınan, TIR sürücüsü Faruk Eskiçırak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskiçırak'ın ifadesinde, "Yirmi yıldan fazla TIR şoförüyüm.2 yıla yakın bir süredir çalıştığım firmada, hep aynı aracı kullandım. Periyodik bakımlarını aracın zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip, beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı" diye ifade vermişti.

(Ali Kamur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı