Dehşet Saçan Trafik Polisi Adliyeye Sevk Edildi

ADANA'da 2 dayısı ve 1 kuzenini beylik tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, cenazeler de gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde dün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak'ın yanına geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma sırasında 6 aylık polis memuru Elbadi, beylik tabancasıyla dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala'ya kurşun yağdırdı. Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala öldü, kaçan katil zanlısı meslektaşlarını arayıp teslim oldu.



Olayda yaşamını yitirenlerin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilerek Akkapı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öne sürülen Görkem Elbadi ise Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.



Polis cinayetle ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, Elbadi gazetecilerin cinayetle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. - Adana