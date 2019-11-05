DEHŞET SAÇAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜN ŞOK EDEN İFADESİ

05.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:23

Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün bir gece önce uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenildi.

- Otobüsün kameralarını bozduğunu söylediği kaydedilen şoförün "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Beşiktaş'ta kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan şoför Necdet Karakuş'un "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTE TAKİP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞŞüpheli Karakuş'un " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet Karakuş'un emniyette detaylı ifade verdiği, ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

"BİR GECE ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIM"Şüpheli Karakuş'un sorgu hakimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTIBeşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: DHA