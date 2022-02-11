Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm (3)

ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDI

Eskişehir'de, eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklarken, engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran tarafından çıkan arbedede bıçaklanan Afgan Abdulkadir Ahmadi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel