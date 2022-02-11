Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm (3) - Haberler
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Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm (3)

TUTUKLANDIEskişehir'de, eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklarken, engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran tarafından çıkan arbedede bıçaklanan Afgan Abdulkadir Ahmadi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR (DHA) - TUTUKLANDI

Eskişehir'de, eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklarken, engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran tarafından çıkan arbedede bıçaklanan Afgan Abdulkadir Ahmadi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Eskişehir, Afgan, Güncel, Haberler

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