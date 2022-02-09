Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - CEZAEVİNDEN ÇIKIP, ANNESİNE SARILDI

Eskişehir'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19), sulh ceza hakimliğine yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye olurken, annesi Nazire Kurt da cezaevi kapısında çıkışını bekledi. Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde işlemleri tamamlanan Daşkıran, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca kendisini bekleyen annesine sarıldı. Anne Kurt, gözyaşı dökerek "Annem, kurban olurum sana" dedi. Annesine sarılan Daşkıran da ağladı.

Tolga Daşkıran, ailesiyle birlikte cezaevinden ayrılarak evine döndü.