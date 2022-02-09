Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran'ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi. Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, "Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir" denildi.