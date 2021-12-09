Dehşet saçan eski koca adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dehşet saçan eski koca adliyede

Dehşet saçan eski koca adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boşandığı karısını sokak ortasında üç yerinden bıçaklayan eski koca, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Boşandığı karısını sokak ortasında üç yerinden bıçaklayan eski koca, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, N.G. (37) isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir yıl önce boşandığı eski eşi M.B.'yi (35) 3 yerinden bıçakladı. M.B., jandarma görevlilerinin müdahalesi ile saldırganın elinden güçlükle kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına da yansıdı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren M.B.'nin bileğinden, göğsünden ve karaciğerinden yara aldığı öğrenildi. M.B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Eski koca İstanbul'dan gelmiş

Üç çocukları bulunan çiftin bir yıl önce boşandıkları ve evliliklerinden üç çocukları olduğu öğrenildi. İddiaya göre, M.B.'nin N.G. tarafından sürekli tehdit edildiği, M.B.'nin bu nedenle koruma talebinde bulunduğu ileri sürüldü. M.B.'nin olay günü sığınmak için İlçe Jandarma Komutanlığına gittiği, ancak binaya kısa bir mesafe kala olayın gerçekleştiği anlaşıldı.

N.G., Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - SİVAS

Dehşet saçan eski koca adliyede

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

 İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title