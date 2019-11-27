Dehşet evinin iddianamesi hazırlandı

27.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:15

Bahçelievler 'de 14 yaşındaki Fatima Ç.'nin ölü bulunduğu, uyuşturucu maddeler ve silahın çıktığı evin iddianamesi hazırlandı. İddianamede suça sürüklenen çocuklar, A.A. (16), B.A. (17) ve E.T.(16) hakkında "Çocuğu kasten öldürme", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 25 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. Bahçelievler'de 16 Ekim 2018 tarihinde 18 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız, 14 yaşındaki kardeşi Fatima Ç.'yi de yanına alarak arkadaşının evine gitti. Gittikleri evde A.A. (16), B.A. (17) ve E.T. (16) bulunuyordu. Bir süre sona Fatima Ç. karnına isabet eden mermiyle yaralandı. Koltuğa yatırılan Fatima Ç., evde silah ve uyuşturucu olduğu gerekçesiyle sağlık ekiplerine haber verilmedi. Fatima Ç.'nin durumu, olaydan 40 dakika sonra sağlık ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise Suça Sürüklenen Çocuklar'ın (SSÇ) iddianamesini hazırladı.

EVDE UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDUİddianamede, evde toplam 6.40 gram skunk (uyuşturucu madde) ve 22 adet alüminyum folyoya sarılı, ağırlığı 6.85 gram gelen taş kokain bulunduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra evde yapılan aramada 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğu belirtildi. Olay anında evde bulunan E.T.'nin (16) polislere verdiği ifadede Fatima Ç.'nin evin yanındaki boş arazide bulundukları sırada kendini vurduğunu iddia etti. E.T. savcıya verdiği ifadede ise lavabodayken Büşra Ç'nin kendisine "Koş" diye bağırdığını ve oturma odasına gittiğinde Büşra Ç.'nin kendisine "Ben gaza getirdim. 'Sıkamazsın dedim o da kendini vurdu' dediğini anlattı.

AMBULANSI 40 DAKİKA SONRA ARADILAREvde bulunan B.A. (17) verdiği ifadede, olay sırasında uyuduğunu ve E.T.'nin kendisini uyandırdığını ifade etti. B.A. durumu annesi Aysun K.'ye haber verdiğini, Aysun K.'nin de kendisinin yerine Sevgi Ü. isimli şahsı gönderebileceğini söyledi. B.A. ifadesinde A.A.'nın tişörtüyle silah üzerindeki parmak izlerini temizlediğini ve olay yerini temizlemek için ambulansı aramakta zaman kaybettiklerini, 40 dakika sonra ambulansı arayabildiklerini belirtti.

SAKIN POLİSİ ARAMAYINMaktul Fatima Ç.'nin ablası 17 yaşındaki Büşra Ç. ise ifadesinde kardeşiyle eve geç kaldıkları konusunda tartıştıklarını ve kardeşinin "Kendime zarar veririm, biraz daha kalalım" diye tehditte bulunduğu, kardeşinin elinden silahı aldığı sırada yanlışlıkla tetiğe bastığını ve kardeşinin yaralandığını anlattı. Tabancanın E.T.'ye ait olduğunu, E.T.'nin silahı temizleyip başka bir odaya götürüp "Sakın polisi aramayın evde uyuşturucu madde var, silah var, önce bunları çıkarım sonra ararız" dediğini belirtti. B.Ç. üç adet pompalı tüfek, fişek ve poşete sarılı uyuşturucu maddeleri B.A.'nın Sevgi Ü. isimli şahsın evine götürdüğünü söyledi.

EVDEN 3 ADET POMPALI TÜFEK VE 1 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTISevgi Ü.'nün Şirinevler'deki evinde yapılan aramada yatak odasındaki baza içinde battaniyeye sarılı üç adet pompalı tüfek ile mermileri ve çok sayıda poşet içinde toplam bir kilo 60 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. B.Ç. savcılık ifadesinde kardeşiyle onun arkadaşı olan Y.E.A'nın evine gittiklerini, Y.E.A.'nın jilet alıp banyoya bileklerini kesmeye gittiğini, kardeşinin jileti onun elinden aldığını söyledi. B.Ç. ifadesinde Y.E.A.'nın eline silah alınca kardeşinin bu kez onun elinden silahı alıp oturma odasındaki koltuğa üzerine battaniye örterek uzandığını ve bir el silah sesi duyduklarını, baktıklarında kardeşinin karnından vurulduğunu anlattı. İFADELER ÇELİŞKİLİ İddianamede suça sürüklenen çocukların çelişkili, tutarsız, hayatın olağan akışına uymayan beyanları, maktul yaralıyken sağlık kuruluşlarına ya da kolluk kuvvetine haber vermek yerine olay yerini ve suç aletlerini temizleyerek suç delillerini gizlemeye çalışmaları, maktulün intihar etmesini gerektiren ruh hali içerisinde olmayışı hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek iştirak halinde maktulü öldürdükleri belirtildi.

SSÇ'lar A.A, B.A ve E.T. hakkında "Çocuğu kasten öldürme", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 25 yıl 4 aydan 38 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcısı, SSÇ B.Ç hakkında ise "Kasten öldürme" ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: DHA

- İstanbul