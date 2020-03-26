Dehşet anları kamerada...Bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Samsun, kavga, 3. Sayfa

Dehşet anları kamerada...Bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dehşet anları kamerada.

26.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:19
Dehşet anları kamerada...Bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dehşet anları kamerada...Bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kafasından vurularak ağır yaralandı. Kavga ve vurulma anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta egzoz patlatarak geçen araçla ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem M.'nin kavga sırasında tabancayla ateş açması sonucu Onur Y.kafasından vuruldu. Ağır yaralan Onur Y. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Adem M. ve yanında bulunan Ü.M.ve B.M.gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşet anları kamerada...Bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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Dehşet anları kamerada...Bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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