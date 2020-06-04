Dehşet anları kamerada...Akaryakıt istasyonunda zorla aracın bagajına sokup böyle darp ettiler Dehşet anları kamerada.

Dehşet anları kamerada...Akaryakıt istasyonunda zorla aracın bagajına sokup böyle darp ettiler

Bagajda darp ettikleri adam kaçmayı başarırken diğerini zorla araca bindirip götürdüler

Şehir eşkıyalarına jandarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'da bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişiyi iki ayrı araçla gelen 5 şahıs önce darp etti ardından birini arabaya diğerini de zorla arabanın bagajına sokarak olay yerinden kaçırmaya çalıştı.Bagajda darp ettikleri adam kaçmayı başarırken bir kişiyi ise zorla kendi aracına bindirip araçla birlikte bölgeden uzaklaştılar. Olayla ilgili jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatıplar mahallesi D400 Karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen ibgliye göre, 2 şahsın zorla otomobile bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı ihbarının alınması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma başlatıldı. Antalya plakalı araç ile akaryakıt istasyonuna gelen E.Y. ve E.E. isimli şahısların, akaryakıt istasyonundayken olay yerine gelen Antalya plakalı başka bir otomobilden inen F.B., L.K. ve M.V. isimli şahıslar ile Denizli plakalı araç ile olay yerine gelen O.F. ve S.E. isimli şahıslar tarafından zorla bagaja sokulup darp edildiği, diğerinin de yine zor kullanılarak kendi otomobiline bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Aracın bagajına bindirildi

E.E. isimli şahsın otomobilin bagajına zorla bindirildiği, bagajdan inerek kaçtığı ve telefonu gasp edildiği belirlendi. E.Y. isimli şahsın ise otomobile zorla bindirilerek olay yerinden kaçırıldığı, darp edilerek Manavgat şehir merkezinde araçtan indirildiği ve kendi imkanları ile evine gittiği belirlendi.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olaya karışan 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı ve Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay anhı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Önce tek aracın geldiği akaryakıt istasyonuna daha sonra gelen biri kırmızı renkli iki aractan inen şüpheliler, yakaladıkları bir kiyle önce konuştular ardından darp ederek zorla bagaja skmaya çalıştılar. Bagajda üç kişi tarafından darp edilen kişi ellerinden kurtulmayı başarırken, bir diğer kişi de yine zorla kendi aracına bindirilip üç araçla birlikte olay yerinden ayrıldılar.

Kaynak: İHA